Позднее зажигание. Мог ли «Зенит» успешнее сыграть в Лиге чемпионов?

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Вчера «Зенит» провел один из лучших матчей за все время выступления в Лиге чемпионов. В истории «сине-бело-голубых» были домашние победы над достаточно статусными соперниками: «Порту», «Бенфикой» (трижды), «Лионом» (два раза) и «Валенсией». Были качественные по игре, но не особо успешные по результату встречи на «Петровском» с грандами — «Ювентусом» (0:0) и «Реалом» (1:2) в 2008 году. Была выездная победа 2:1 над «Боруссией» в марте 2014-го, но там дортмундцы явно контролировали результат и в итоге прошли дальше по сумме двух матчей.

А вот такой яркой и легкой игры против топ-клуба (действующего победителя Лиги чемпионов) не случалось никогда. Во второй половине первого тайма «Зенит» так легко ловил «Челси» на контратаках, что вполне мог за 45 минут закинуть лондонцам и четыре мяча — прямо как «Спартаку».

Красивая ничья случилась слишком поздно и ничего не дала петербуржцам в турнирном плане, но заставила задуматься — а так ли велико отставание от грандов?

Немотивированный второй состав «Челси»

Самая смешная версия вчерашних зенитовских успехов — проблемы «Челси» с составом и «немотивированность» англичан. Второй аргумент приводят те, кто не был на пресс-конференции и не видел злющего Сесара Аспиликуэту. Если Томас Тухель вел себя по-тренерски дипломатично, то испанец сразу сказал, что ничья с «Зенитом» для «Челси» неприемлема и потом повторил это еще раза три.

Из-за осечки в Петербурге «синие» оказались вторыми в группе и теперь в ⅛ финала получат в соперники кого-то из набора: «Аякс», «Реал», «Бавария» и «Лилль». Если бы сохранили первую строчку, то выбирали бы между «ПСЖ», «Атлетико», «Спортингом», «Интером», «Бенфикой», «Вильярреалом»/ «Аталантой’и “Зальцбургом”.

Кажется, что не такая уж и большая разница, но «Реал», «Бавария» и нынешний «Аякс» легко могут выбить лондонцев из Лиги чемпионов. А вот во втором наборе соперников страшно выглядит только «ПСЖ».

«Проблемы “Челси” с составом» — это просто смешно. Томас Тухель выпустил по ходу второго тайма Хаким Зиеша, Кристиана Пулишича и Кая Хавертца, а Антонио Рюдигер и Тиаго Силва остались на лавке. Любой из них был бы стопроцентной звездой и лидером в «Зените». Если немецкий тренер решил по каким-то причинам экспериментировать с появлением резервиста Маланга Сарра в защите — это его проблемы.

Можно вспомнить, что перед матчем на «Стэмфорд Бридж» «Зенит» экстренно решал проблемы с допуском в Великобританию своих латиноамерканцев. Малком и Клаудиньо получили разрешение приехать в Лондон в последний момент, а Вильмар Барриос вообще присоединился к команде в день игры и впервые сыграл на позиции центрального защитника. Это ведь тоже серьезные проблемы с составом. Но при этом «Зенит» выглядел в выездной игре достойно.

Дело в психологии?

Главное, что сами петербуржцы действовали вчера по-другому. Более активно и более открыто. Сергей Семак связал это с более открытой игрой «Челси», но потом признал, что психологически намного проще, когда ответственность за результат не давит.

Кажется, в психологии и скрывается корень последних проблем «Зенита» в Лиге чемпионов. Петербуржцы классно выглядели в домашних матчах против «Лиона» и «Бенфики» осенью 2019-го, но на решающую игру в Лиссабон приехали какими-то зажатыми (еще и без нескольких важных игроков — от Малкома до Ярослава Ракицкого), потерпели нелепое поражение и, кажется получили психологическую травму. Прошлогодние ковидные кошмары с 0:3 в Брюгге только усугубили ее.

В результате в этом розыгрыше на решающий выездной матч против «Мальме» вышел какой-то не тот «Зенит». Шведы играли неказисто, но жестко и внимательно и этого хватило, чтобы едва не победить петербуржцев. Тот матч испортил впечатление от выступления команды Семака намного больше чем срыв в Турине — не так уж и страшно получить четыре от Пауло Дибалы и Федерико Кьезы. Куда неприятнее 45 минут биться лбом о штрафную команды, где самый дорогой игрок стоит миллион евро.

Проблемы с реализацией

Возможно из психологии растет и огромное количество нереализованных моментов. Малком и Сердар Азмун в среду могли еще до перерыва сделать по дублю и отправить «Челси» отдыхать. Вместо этого оставили Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку шанс отыграться. Немец с бельгийцем с удовольствием им воспользовались.

И ведь это не единственный такой матч. У «Зенита» были шансы добиться ничьей (или даже победы) в Лондоне не упусти свои возможности Клаудиньо, Азмун и Артем Дзюба. Можно было забить «Ювентусу» в Петербурге и тоже избежать поражения. Да и в Мальме петербуржцы при всех проблемах должны были дожимать шведов во втором тайме. Если что — это 11 очков вместо пяти и выход со второго места.

Топ-клубы дожимают заменами

Даже во вчерашнем матче было заметно, насколько изменилась игра после серии замен у «Зенита» и «Челси». Британцы усилили игру Пулишичем и Зиешем, без проблем заменили Лукаку на Хавертца, а петербуржцы явно расклеились после ухода Вендела, Азмуна, Малкома, Кузяева. Хорошо, что в итоге именно вышедший на замену Магомед Оздоев шикарным голом принес ничью, но в других матчах так не получалось.

В Лондоне Лукаку забил на 69-й минуте — за шесть минут до этого в игру очень продуктивно вошел Хавертц. У «Ювентуса» в Петербурге и вовсе забил вышедший на замену Деян Кулусевски.

Проблемы с лавкой у «Зенита» (и других российских клубов) в том числе и из-за нынешнего лимита на легионеров. Не секрет, что раньше в командах РПЛ были «легионерские позиции». У «сине-бело-голубых» под левым защитником Доменико Кришито сидел универсал Кристиан Ансалди, а в центре защиты в лучшие времена был комплект из четырех иностранцев. Это, безусловно, плохо для сборной, но клубам давало пространство для маневра.

Сейчас вместо уставших легионеров приходится выпускать не всегда готовых к скоростям еврокубков россиян.

При этом у топ-клубов подобных самоограничений нет. «Ювентус» в Петербурге использовал шестерых итальянцев (пять в основе, один вышел на замену), а в Турине — пятерых (четверо в основе, один — на замену). В составе у «Челси» было четверо англичан в обоих матчах против «Зенита». В Лондоне двое сыграли в основе, двое вышла на замену, а в Петербурге вся четверка играла с первых минут.

Фантастика из декабря 2007-го

Лимит на легионеров стоит воспринимать, как неизбежное, но в остальном «Зенит» вполне может прибавлять. Добавить спокойствия и уверенности на выезде, играть смелее против любого соперника и включать «инстинкт убийцы» в ключевых матчах.

Осенью 2007 года команда Дика Адвоката еле-еле выползла из группы Кубка УЕФА. Тогда была одна выездная победа над греческой «Ларисой», домашние ничьи с голландским АЗ и немецким «Нюрнбергом», поражение в Англии от «Эвертона» и чудесный выход в 1/16 финала благодаря удачным результатам у соперников.

За зиму «Зенит» радикально преобразился и в плей-офф прибавлял от матча к матчу. Все закончилось разгромом «Баварии» на «Петровском», победой над «Рейнджерс» в финале и завоеванием первого еврокубка в истории клуба.

Повторение такого результата сейчас выглядит чистой фантастикой, но ведь и в декабре 2007-го в европейские успехи совершенно не верилось.