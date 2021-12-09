Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
13:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Позднее зажигание. Мог ли «Зенит» успешнее сыграть в Лиге чемпионов?

Корреспондент РИА Новости в блоге агентства анализирует выступление «сине-бело-голубых» в группе Лиги чемпионов.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография
Читайте также
«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Вчера «Зенит» провел один из лучших матчей за все время выступления в Лиге чемпионов. В истории «сине-бело-голубых» были домашние победы над достаточно статусными соперниками: «Порту», «Бенфикой» (трижды), «Лионом» (два раза) и «Валенсией». Были качественные по игре, но не особо успешные по результату встречи на «Петровском» с грандами — «Ювентусом» (0:0) и «Реалом» (1:2) в 2008 году. Была выездная победа 2:1 над «Боруссией» в марте 2014-го, но там дортмундцы явно контролировали результат и в итоге прошли дальше по сумме двух матчей.

А вот такой яркой и легкой игры против топ-клуба (действующего победителя Лиги чемпионов) не случалось никогда. Во второй половине первого тайма «Зенит» так легко ловил «Челси» на контратаках, что вполне мог за 45 минут закинуть лондонцам и четыре мяча — прямо как «Спартаку».

Красивая ничья случилась слишком поздно и ничего не дала петербуржцам в турнирном плане, но заставила задуматься — а так ли велико отставание от грандов?

Немотивированный второй состав «Челси»

Самая смешная версия вчерашних зенитовских успехов — проблемы «Челси» с составом и «немотивированность» англичан. Второй аргумент приводят те, кто не был на пресс-конференции и не видел злющего Сесара Аспиликуэту. Если Томас Тухель вел себя по-тренерски дипломатично, то испанец сразу сказал, что ничья с «Зенитом» для «Челси» неприемлема и потом повторил это еще раза три.

Читайте также
«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

Из-за осечки в Петербурге «синие» оказались вторыми в группе и теперь в ⅛ финала получат в соперники кого-то из набора: «Аякс», «Реал», «Бавария» и «Лилль». Если бы сохранили первую строчку, то выбирали бы между «ПСЖ», «Атлетико», «Спортингом», «Интером», «Бенфикой», «Вильярреалом»/ «Аталантой’и “Зальцбургом”.

Кажется, что не такая уж и большая разница, но «Реал», «Бавария» и нынешний «Аякс» легко могут выбить лондонцев из Лиги чемпионов. А вот во втором наборе соперников страшно выглядит только «ПСЖ».

«Проблемы “Челси” с составом» — это просто смешно. Томас Тухель выпустил по ходу второго тайма Хаким Зиеша, Кристиана Пулишича и Кая Хавертца, а Антонио Рюдигер и Тиаго Силва остались на лавке. Любой из них был бы стопроцентной звездой и лидером в «Зените». Если немецкий тренер решил по каким-то причинам экспериментировать с появлением резервиста Маланга Сарра в защите — это его проблемы.

Можно вспомнить, что перед матчем на «Стэмфорд Бридж» «Зенит» экстренно решал проблемы с допуском в Великобританию своих латиноамерканцев. Малком и Клаудиньо получили разрешение приехать в Лондон в последний момент, а Вильмар Барриос вообще присоединился к команде в день игры и впервые сыграл на позиции центрального защитника. Это ведь тоже серьезные проблемы с составом. Но при этом «Зенит» выглядел в выездной игре достойно.

Дело в психологии?

Главное, что сами петербуржцы действовали вчера по-другому. Более активно и более открыто. Сергей Семак связал это с более открытой игрой «Челси», но потом признал, что психологически намного проще, когда ответственность за результат не давит.

Читайте также
«Позор. Не смогли обыграть даже русских фермеров». Что говорят фанаты «Челси» после ничьи с «Зенитом»

Кажется, в психологии и скрывается корень последних проблем «Зенита» в Лиге чемпионов. Петербуржцы классно выглядели в домашних матчах против «Лиона» и «Бенфики» осенью 2019-го, но на решающую игру в Лиссабон приехали какими-то зажатыми (еще и без нескольких важных игроков — от Малкома до Ярослава Ракицкого), потерпели нелепое поражение и, кажется получили психологическую травму. Прошлогодние ковидные кошмары с 0:3 в Брюгге только усугубили ее.

В результате в этом розыгрыше на решающий выездной матч против «Мальме» вышел какой-то не тот «Зенит». Шведы играли неказисто, но жестко и внимательно и этого хватило, чтобы едва не победить петербуржцев. Тот матч испортил впечатление от выступления команды Семака намного больше чем срыв в Турине — не так уж и страшно получить четыре от Пауло Дибалы и Федерико Кьезы. Куда неприятнее 45 минут биться лбом о штрафную команды, где самый дорогой игрок стоит миллион евро.

Проблемы с реализацией

Возможно из психологии растет и огромное количество нереализованных моментов. Малком и Сердар Азмун в среду могли еще до перерыва сделать по дублю и отправить «Челси» отдыхать. Вместо этого оставили Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку шанс отыграться. Немец с бельгийцем с удовольствием им воспользовались.

И ведь это не единственный такой матч. У «Зенита» были шансы добиться ничьей (или даже победы) в Лондоне не упусти свои возможности Клаудиньо, Азмун и Артем Дзюба. Можно было забить «Ювентусу» в Петербурге и тоже избежать поражения. Да и в Мальме петербуржцы при всех проблемах должны были дожимать шведов во втором тайме. Если что — это 11 очков вместо пяти и выход со второго места.

Топ-клубы дожимают заменами

Даже во вчерашнем матче было заметно, насколько изменилась игра после серии замен у «Зенита» и «Челси». Британцы усилили игру Пулишичем и Зиешем, без проблем заменили Лукаку на Хавертца, а петербуржцы явно расклеились после ухода Вендела, Азмуна, Малкома, Кузяева. Хорошо, что в итоге именно вышедший на замену Магомед Оздоев шикарным голом принес ничью, но в других матчах так не получалось.

Читайте также
Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях

В Лондоне Лукаку забил на 69-й минуте — за шесть минут до этого в игру очень продуктивно вошел Хавертц. У «Ювентуса» в Петербурге и вовсе забил вышедший на замену Деян Кулусевски.

Проблемы с лавкой у «Зенита» (и других российских клубов) в том числе и из-за нынешнего лимита на легионеров. Не секрет, что раньше в командах РПЛ были «легионерские позиции». У «сине-бело-голубых» под левым защитником Доменико Кришито сидел универсал Кристиан Ансалди, а в центре защиты в лучшие времена был комплект из четырех иностранцев. Это, безусловно, плохо для сборной, но клубам давало пространство для маневра.

Сейчас вместо уставших легионеров приходится выпускать не всегда готовых к скоростям еврокубков россиян.

При этом у топ-клубов подобных самоограничений нет. «Ювентус» в Петербурге использовал шестерых итальянцев (пять в основе, один вышел на замену), а в Турине — пятерых (четверо в основе, один — на замену). В составе у «Челси» было четверо англичан в обоих матчах против «Зенита». В Лондоне двое сыграли в основе, двое вышла на замену, а в Петербурге вся четверка играла с первых минут.

Фантастика из декабря 2007-го

Читайте также
В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

Лимит на легионеров стоит воспринимать, как неизбежное, но в остальном «Зенит» вполне может прибавлять. Добавить спокойствия и уверенности на выезде, играть смелее против любого соперника и включать «инстинкт убийцы» в ключевых матчах.

Осенью 2007 года команда Дика Адвоката еле-еле выползла из группы Кубка УЕФА. Тогда была одна выездная победа над греческой «Ларисой», домашние ничьи с голландским АЗ и немецким «Нюрнбергом», поражение в Англии от «Эвертона» и чудесный выход в 1/16 финала благодаря удачным результатам у соперников.

За зиму «Зенит» радикально преобразился и в плей-офф прибавлял от матча к матчу. Все закончилось разгромом «Баварии» на «Петровском», победой над «Рейнджерс» в финале и завоеванием первого еврокубка в истории клуба.

Повторение такого результата сейчас выглядит чистой фантастикой, но ведь и в декабре 2007-го в европейские успехи совершенно не верилось.

Автор: Сергей Яременко

Зенит
3:3
Первый тайм: 2:1
Челси
 Медведева и Милохин раскрыли правду о своих отношениях
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь