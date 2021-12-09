Как «Локомотиву» выйти в евровесну? Турнирные расклады перед решающим матчем с «Марселем»
Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе «Е», набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) — на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.
Для начала стоит напомнить, как распределяются места в группе Лиги Европы:
Первое и второе место между собой разыграют «Галатасарай» и «Лацио».
«Локомотив» всё ещё имеет шанс обойти «Марсель» в борьбе за третье место и путёвку в Лигу конференций. Для этого железнодорожникам необходимо обыграть провансальцев в заключительном матче группового этапа. В случае победы «Марселя» или ничейного результата — «Локомотив» завершит своё выступление в еврокубках сезона-2021/2022.