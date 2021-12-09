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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Как «Локомотиву» выйти в евровесну? Турнирные расклады перед решающим матчем с «Марселем»

Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

Локомотив
МарсельЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 9.12.2021, 23:00

Марсель-Локомотив-

Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе «Е», набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) — на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.

Для начала стоит напомнить, как распределяются места в группе Лиги Европы:

  • Первое место в группе дает путевку в ⅛ финала Лиги Европы;
  • Второе место в группе дает путевку в стыковые матчи Лиги Европы за право попасть в ⅛ финала;
  • Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций;
  • Четвёртое место в группе — вылет из еврокубков нынешнего сезона.

Первое и второе место между собой разыграют «Галатасарай» и «Лацио».

Единственный путь «Локомотива» в евровесну

«Локомотив» всё ещё имеет шанс обойти «Марсель» в борьбе за третье место и путёвку в Лигу конференций. Для этого железнодорожникам необходимо обыграть провансальцев в заключительном матче группового этапа. В случае победы «Марселя» или ничейного результата — «Локомотив» завершит своё выступление в еврокубках сезона-2021/2022.

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