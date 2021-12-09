Как «Локомотиву» выйти в евровесну? Турнирные расклады перед решающим матчем с «Марселем»

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа E, 9.12.2021, 23:00 Марсель - Локомотив -

Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе «Е», набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) — на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.

Для начала стоит напомнить, как распределяются места в группе Лиги Европы:

Первое место в группе дает путевку в ⅛ финала Лиги Европы;

Второе место в группе дает путевку в стыковые матчи Лиги Европы за право попасть в ⅛ финала;

Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций;

Четвёртое место в группе — вылет из еврокубков нынешнего сезона.

Первое и второе место между собой разыграют «Галатасарай» и «Лацио».

Единственный путь «Локомотива» в евровесну