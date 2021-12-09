Подсчитаны миллионные убытки «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов
Каталонская «Барселона» потеряет более 30 миллионов евро после вылета из Лиги чемпионов на групповом этапе. Убытки команды подсчитало издание Mundo Deportivo.
Каталонская «Барселона» потеряет более 30 миллионов евро после вылета из Лиги чемпионов на групповом этапе. Убытки команды подсчитало издание Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. За попадание в ⅛ финала турнира руководство «Барселоны» надеялось получить 9,6 миллиона евро, за выход в ¼ — 10,6 миллиона евро. Чтобы компенсировать эти потери, команда должна выйти в финал Лиги Европы.
Ранее 9 декабря «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.
По итогам шести матчей сине-гранатовые набрали семь очков и заняли третье место в группе E. «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы турнира в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она не участвовала в розыгрыше. Клубу предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.