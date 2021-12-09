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18:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны миллионные убытки «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» потеряет более 30 миллионов евро после вылета из Лиги чемпионов на групповом этапе. Убытки команды подсчитало издание Mundo Deportivo.

Барселона
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. За попадание в ⅛ финала турнира руководство «Барселоны» надеялось получить 9,6 миллиона евро, за выход в ¼ — 10,6 миллиона евро. Чтобы компенсировать эти потери, команда должна выйти в финал Лиги Европы.

Ранее 9 декабря «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.

По итогам шести матчей сине-гранатовые набрали семь очков и заняли третье место в группе E. «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы турнира в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она не участвовала в розыгрыше. Клубу предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.

Бавария
3:0
Первый тайм: 2:0
Барселона
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