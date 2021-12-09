Подсчитаны миллионные убытки «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов

По информации источника, каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. За попадание в ⅛ финала турнира руководство «Барселоны» надеялось получить 9,6 миллиона евро, за выход в ¼ — 10,6 миллиона евро. Чтобы компенсировать эти потери, команда должна выйти в финал Лиги Европы.

По итогам шести матчей сине-гранатовые набрали семь очков и заняли третье место в группе E. «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы турнира в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она не участвовала в розыгрыше. Клубу предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.