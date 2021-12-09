«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Забитым мячом отметился Зелимхан Бакаев (17-я минута). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард «Легии» Томаш Пекгарт.

Селихов отразил второй пенальти в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Первый раз вратарь отразил удар с 11-метровой отметки в гостевом матче четвертого тура с английским «Лестером» и принес красно-белым ничью (1:1). В первом матче группового этапа «Спартак» уступил «Легии» (0:1), затем обыграл итальянский «Наполи» (3:2), проиграл и сыграл вничью с «Лестером» (3:4, 1:1) и снова обыграл «Наполи» (2:1).

В другом матче группы С «Наполи» со счетом 3:2 обыграл «Лестер». «Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Второе место занял «Наполи» (10 очков), третье — «Лестер» (8), четвертое — «Легия» (6). «Наполи» сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы, «Лестер» выступит в плей-офф Лиги конференций.