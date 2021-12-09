Стали известны все участники ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов

Последней командой, отобравшейся в плей-офф, стал испанский «Вильярреал», обыгравший в четверг на выезде итальянскую «Аталанту» со счетом 3:2 в перенесенном со среды матче группы F.

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«Вильярреал» финишировал на втором месте в таблице своей группы и присоединился к корзине несеяных команд, где также находятся французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Атлетико», португальские «Спортинг» и «Бенфика», итальянский «Интер», австрийский «Зальцбург» и английский «Челси».

В состав сеяных команд ранее вошли английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», испанский «Реал», нидерландский «Аякс», немецкая «Бавария», французский «Лилль» и итальянский «Ювентус».