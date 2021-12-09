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23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все участники ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Определились все участники стадии ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Последней командой, отобравшейся в плей-офф, стал испанский «Вильярреал», обыгравший в четверг на выезде итальянскую «Аталанту» со счетом 3:2 в перенесенном со среды матче группы F.

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«Вильярреал» финишировал на втором месте в таблице своей группы и присоединился к корзине несеяных команд, где также находятся французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Атлетико», португальские «Спортинг» и «Бенфика», итальянский «Интер», австрийский «Зальцбург» и английский «Челси».

В состав сеяных команд ранее вошли английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», испанский «Реал», нидерландский «Аякс», немецкая «Бавария», французский «Лилль» и итальянский «Ювентус».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 13 декабря и начнется в 14:00 мск. Согласно правилам жеребьевки команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе не могут сыграть друг с другом в ⅛ финала.

Аталанта
2:3
Первый тайм: 0:2
Вильярреал
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