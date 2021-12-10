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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Витория высказался о возможном уходе из «Спартака»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный тренер «Спартака» Руй Витория в ответ на вопрос о возможном уходе из команды заявил, что продолжит работать с московским футбольным клубом с максимальным профессионализмом.

Спартак
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг в Варшаве победил «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы и напрямую вышел в ⅛ финала турнира.

«Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов, можете спросить об этом у других. О себе скажу одно: я тренер “Спартака”. И этому клубу я максимально предан», — цитирует Виторию сайт УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что Витория может покинуть «Спартак» в зимнюю паузу.

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