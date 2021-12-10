Витория высказался о возможном уходе из «Спартака»

«Спартак» в четверг в Варшаве победил «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы и напрямую вышел в ⅛ финала турнира.

«Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов, можете спросить об этом у других. О себе скажу одно: я тренер “Спартака”. И этому клубу я максимально предан», — цитирует Виторию сайт УЕФА.