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30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
09:38 (мск), источник: Sport24

«Как мы проиграли этим русским? Они же слабаки». Польские болельщики разносят «Спартак»

И уничтожают свою команду.

Спартак
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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«Спартак» на выезде выиграл у «Легии» и выиграл свою группу в Лиге Европы. Единственный мяч в этой встрече в середине первого тайма забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

И пока банда Руя Витории празднует и ждет матчей ⅛ финала, болельщики «Легии» в социальных сетях разносят свою команду, не понимая, как они могли проиграть.

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«Спартак» сегодня можно было обыгрывать. Нам не хватило блеска, индивидуальных действий и немного удачи. Жаль Пекхарта. Возможно, кто-то его проклял, потому что с ним происходит, просто невозможно.

Могли бы этим пенальти хотя бы опустить «Спартак» в Лигу Европы. Но даже этого не сделали.

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У «Спартака» сегодня можно было выигрывать. Были возможности, было пространство, которое «Легия» не использовала. Ошибка защиты — гол.

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Самое обидное, что «Спартак» был сегодня очень слабый. Его можно было обыгрывать. Но мы были еще хуже. Это не команда, а сборище игроков. «Легия», которая играла в Лиге чемпионов, сделала бы «Спартаку» ребенка прямо на поле.

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Вроде бы «Спартак» приехал с футболистами, которых мы никогда не сможем себе позволить. Но они играли по принципу «заверши каждое действие фолом».

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Обидно, что «Спартак» ничего особенного не показал. И его можно было додавить. Но если мы сами помогаем сопернику забивать, то не о чем говорить.

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Больше всего обидно от того, что этот «Спартак» был мегаслабым. Мне казалось, что мы играем с командой из чемпионата Польши, а не из Лиги Европы.

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Матчем со «Спартаком» мы в свое время начинали игру в еврокубках. А сейчас матчем со «Спартаком» мы прощаемся с еврокубками на несколько лет.

Легия
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
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