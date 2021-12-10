«Как мы проиграли этим русским? Они же слабаки». Польские болельщики разносят «Спартак»

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«Спартак» на выезде выиграл у «Легии» и выиграл свою группу в Лиге Европы. Единственный мяч в этой встрече в середине первого тайма забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

И пока банда Руя Витории празднует и ждет матчей ⅛ финала, болельщики «Легии» в социальных сетях разносят свою команду, не понимая, как они могли проиграть.

«Спартак» сегодня можно было обыгрывать. Нам не хватило блеска, индивидуальных действий и немного удачи. Жаль Пекхарта. Возможно, кто-то его проклял, потому что с ним происходит, просто невозможно.

Могли бы этим пенальти хотя бы опустить «Спартак» в Лигу Европы. Но даже этого не сделали.

У «Спартака» сегодня можно было выигрывать. Были возможности, было пространство, которое «Легия» не использовала. Ошибка защиты — гол.

Самое обидное, что «Спартак» был сегодня очень слабый. Его можно было обыгрывать. Но мы были еще хуже. Это не команда, а сборище игроков. «Легия», которая играла в Лиге чемпионов, сделала бы «Спартаку» ребенка прямо на поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mOmRX37Co_k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вроде бы «Спартак» приехал с футболистами, которых мы никогда не сможем себе позволить. Но они играли по принципу «заверши каждое действие фолом».

Обидно, что «Спартак» ничего особенного не показал. И его можно было додавить. Но если мы сами помогаем сопернику забивать, то не о чем говорить.

Больше всего обидно от того, что этот «Спартак» был мегаслабым. Мне казалось, что мы играем с командой из чемпионата Польши, а не из Лиги Европы.