Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Еврокубки
9.12
Лацио
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Марсель
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Лудогорец
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Брага
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Селтик
Бетис
32
Футбол. Еврокубки
9.12
Ференцварош
Байер
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Генк
Рапид В
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Унион Б
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
21
Футбол. Еврокубки
9.12
Копенгаген
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
9.12
ПАОК
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
9.12
Витесс
Мура
31
Футбол. Еврокубки
9.12
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
9.12
Омония
Кайрат
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Базель
Карабах
30
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
09:56 (мск), источник: Sport24

Кошмарный фол Головина в Лиге Европы. Мог получить прямую красную, но судья пощадил

Саше очень повезло.

Штурм
МонакоЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Игра между «Штурмом» и «Монако» в Лиге Европы уже ничего не решала. Австрийцы лишились шансов на выход даже в Лигу Конференции, а монегаски уже обеспечили себе плей-офф Лиги Европы. Тем не менее матч получился довольно насыщенным, несмотря на отсутствие фанатов на трибунах «UPC-Арены». «Монако» сыграл вничью, а Головин чуть не заработал удаление.

Читайте также
«Как мы проиграли этим русским? Они же слабаки». Польские болельщики разносят «Спартак»

Однако матч начался для команды Саши не очень удачно. Уже на 6-й минуте сербский защитник Павлович сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр Мохаммед Аль-Хаким после просмотра VAR указал на точку, а «Штурм» уверенно реализовал пенальти — 1:0.

«Монако» удалось сравнять счёт к получасу игры. Головин выполнил классную подачу с углового, которую после небольшой суматохи попытался замкнуть Кевин Фолланд. Вратарь «Штурма» отбил мяч перед собой, но на добивании вновь оказался немецкий форвард «Монако» — 1:1.

Уже после перерыва Нико Ковач произвёл тройную замену, но Головина на поле оставил. Саша неплохо смотрелся в игре и был одним из лучших. Но всё мог испортить один неприятный эпизод.

На 54-й минуте Головин опасно сыграл против игрока «Штурма» Газибеговича. Россиянин воткнулся шипами в спину соперника, но получил от шведского арбитра лишь жёлтую карточку. На повторе эпизод вполне тянул на удаление. Поэтому спустя несколько минут Ковач убрал Головина с поля, выпустив вместо него Софьяна Диопа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» так и закончил матч ничьей (1:1), выйдя из группы с первого места в ⅛ финала Лиги Европы. За час игры Саша сделал 36 касаний, отдал три ключевые передачи, выиграл одну верховую дуэль и показал неплохой процент точности пасов — 83,3%. Головин получил от WhoScored высокую оценку — 6.98.

Болельщикам «Монако» тоже понравилась игра Саши. Некоторые отметили, что он был единственным футболистом на поле, который отдавался игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это один из единственных положительных моментов сегодняшнего вечера: Головин очень хорошо работает в полузащите».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благо у нас есть Головин как футболист».

Сашу даже сравнили с великим Зиданом.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот в эпизоде, после которого Головин получил предупреждение, некоторые посчитали, что ему повезло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Головину там повезло. Это могла быть красная карточка».

Штурм
1:1
Первый тайм: 1:1
Монако
 «Воспринимает девушку как мясо». Ксения Бородина перечислила тип мужчин, с которыми женщинам лучше не связываться
«Шикарная девушка. Хороша, чертовка!» Ведущая «Матч ТВ» опубликовала манящие фото с отдыха в Турции
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь