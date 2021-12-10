Кошмарный фол Головина в Лиге Европы. Мог получить прямую красную, но судья пощадил

Игра между «Штурмом» и «Монако» в Лиге Европы уже ничего не решала. Австрийцы лишились шансов на выход даже в Лигу Конференции, а монегаски уже обеспечили себе плей-офф Лиги Европы. Тем не менее матч получился довольно насыщенным, несмотря на отсутствие фанатов на трибунах «UPC-Арены». «Монако» сыграл вничью, а Головин чуть не заработал удаление.

Однако матч начался для команды Саши не очень удачно. Уже на 6-й минуте сербский защитник Павлович сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр Мохаммед Аль-Хаким после просмотра VAR указал на точку, а «Штурм» уверенно реализовал пенальти — 1:0.

«Монако» удалось сравнять счёт к получасу игры. Головин выполнил классную подачу с углового, которую после небольшой суматохи попытался замкнуть Кевин Фолланд. Вратарь «Штурма» отбил мяч перед собой, но на добивании вновь оказался немецкий форвард «Монако» — 1:1.

Уже после перерыва Нико Ковач произвёл тройную замену, но Головина на поле оставил. Саша неплохо смотрелся в игре и был одним из лучших. Но всё мог испортить один неприятный эпизод.

На 54-й минуте Головин опасно сыграл против игрока «Штурма» Газибеговича. Россиянин воткнулся шипами в спину соперника, но получил от шведского арбитра лишь жёлтую карточку. На повторе эпизод вполне тянул на удаление. Поэтому спустя несколько минут Ковач убрал Головина с поля, выпустив вместо него Софьяна Диопа.

«Монако» так и закончил матч ничьей (1:1), выйдя из группы с первого места в ⅛ финала Лиги Европы. За час игры Саша сделал 36 касаний, отдал три ключевые передачи, выиграл одну верховую дуэль и показал неплохой процент точности пасов — 83,3%. Головин получил от WhoScored высокую оценку — 6.98.

Болельщикам «Монако» тоже понравилась игра Саши. Некоторые отметили, что он был единственным футболистом на поле, который отдавался игре.

«Это один из единственных положительных моментов сегодняшнего вечера: Головин очень хорошо работает в полузащите».

«Благо у нас есть Головин как футболист».

Сашу даже сравнили с великим Зиданом.

А вот в эпизоде, после которого Головин получил предупреждение, некоторые посчитали, что ему повезло.