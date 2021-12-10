Всех фанатов «Локомотива» на матче с «Марселем» задержала полиция
Полиция вывела с сектора фанатов «Локомотива», которые прибыли на матч Лиги Европы против «Марселя», сообщает Telegram-канал OFNEWS.
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Полиция вывела с сектора фанатов «Локомотива», которые прибыли на матч Лиги Европы против «Марселя», сообщает Telegram-канал OFNEWS.
После 15-й минуты все фанаты были выведены с сектора. Их повели в комнату на допрос, после чего временно задержали. Полицейские заполнили протоколы. По их словам, российских фанов отпустят после завершения матча.
Причина задержания неизвестна.