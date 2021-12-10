Федун об отраженном пенальти: жаль, что раньше не ставили Селихова

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«Спартак» в четверг в Варшаве победил «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы и напрямую вышел в ⅛ финала турнира. В компенсированное время Селихов отразил пенальти.

«Матч тяжелый. Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».