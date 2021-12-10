Федун об отраженном пенальти: жаль, что раньше не ставили Селихова

«Спартак» в четверг в Варшаве победил «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы и напрямую вышел в ⅛ финала турнира. В компенсированное время Селихов отразил пенальти.
«Матч тяжелый. Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».
«Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Место в воротах «красно-белых» с конца октября занял Селихов, на его счету восемь матчей во всех турнирах. До этого ворота «Спартака» защищал Александр Максименко — в 17 играх.