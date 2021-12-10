Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Еврокубки
9.12
Лацио
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Марсель
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Лудогорец
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Брага
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Селтик
Бетис
32
Футбол. Еврокубки
9.12
Ференцварош
Байер
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Генк
Рапид В
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Унион Б
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
21
Футбол. Еврокубки
9.12
Копенгаген
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
9.12
ПАОК
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
9.12
Витесс
Мура
31
Футбол. Еврокубки
9.12
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
9.12
Омония
Кайрат
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Базель
Карабах
30
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
10:24 (мск), источник: Sports.Ru

Генич о «Спартаке»: Может, заплатить Ваноли неустойку и оставить Виторию, усилив под него состав. Неприятная и спорная история

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал комментарий о ситуации вокруг главного тренера «Спартака» Руя Витории, который с командой занял первое место в группе Лиги Европы.

Спартак
ЛегияПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

— Как в сложившейся ситуации расставаться с Виторией? Ведь есть уже договоренность с другим тренером. Все это — очень неприятная и спорная история. Может быть, «Спартаку» как-то попытаться аккуратно из нее выйти…

— Переиграть?

— Да, может быть, заплатить Ваноли неустойку, если такая опция имеется, и оставить Руя. Усилить под него состав: взять правого защитника, опорного полузащитника. Разобравшись с ситуацией по Жиго, возможно, взять еще центрального защитника и смотреть, что будет по весне.

Потому что «Спартаку» весной играть в Лиге Европы — и этот результат заслужил Руй Витория с нынешними футболистами, — считает Генич.

Читайте также
Легия
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь