Генич о «Спартаке»: Может, заплатить Ваноли неустойку и оставить Виторию, усилив под него состав. Неприятная и спорная история

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— Как в сложившейся ситуации расставаться с Виторией? Ведь есть уже договоренность с другим тренером. Все это — очень неприятная и спорная история. Может быть, «Спартаку» как-то попытаться аккуратно из нее выйти…

— Переиграть?

— Да, может быть, заплатить Ваноли неустойку, если такая опция имеется, и оставить Руя. Усилить под него состав: взять правого защитника, опорного полузащитника. Разобравшись с ситуацией по Жиго, возможно, взять еще центрального защитника и смотреть, что будет по весне.