«Селихов — герой, невероятное спасение!» Футбольная Россия в экстазе от вратаря «Спартака»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Спартак» героическим образом сохранил победу в Польше и вышел в плей-офф Лиги Европы. Ко всему прочему красно-белые заняли первое место в группе и сразу оказались в ⅛ финала. В стыковых матчах (по сути, 1/16 финала) московская команда не сыграет, в отличие от «Зенита». Впрочем, «Спартак» мог пролететь мимо плей-офф ЛЕ, если бы не вратарь Александр Селихов. На последних минутах голкипер отразил пенальти — ничья отправила бы «Спартак» в Лигу конференций. После матча футбольная Россия была в экстазе от вратаря московской команды.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория похвалил Александра, но при этом подчеркнул, что все вратари команды хороши.

«Мы сейчас говорим о Селихове в очень важный период для клуба. И сейчас я об этом расскажу. То, что сегодня произошло, — историческое событие. У Селихова два с небольшим месяца была травма, мы не ставили его из-за этого. Но Александр вернулся в момент, когда должен был это сделать. Но отмечу, что все вратари “Спартака” — большие молодцы».

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал результат заслуженным и также отметил Селихова.

«Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Было бы обидно, если бы всё не закончилось победой. Селихов — молодец, сыграл на ура!».

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что Селихов совершил героический поступок.

«Видите, как сегодня Селихов спас свою команду, я очень рад этому. Он похож на человека, который закрыл ради остальных амбразуру своей грудью. Героический поступок!».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой похвалил Селихова, но также отметил, что футболист «Легии» пробил не лучшим образом. «Ещё в прогнозе я сказал, что “Спартак” обыграет “Легию”. В моменте с пенальти игрок пробил неудачно, но Селихов просто красавец: угадал угол и спас команду. Александр очень здорово выручил. Пусть теперь попробуют сказать, что “Спартак” плохой. Ещё и выйти с первого места из группы, где тебе попались “Наполи” и “Лестер”.

Комментатор Дмитрий Губерниев удивлён, что Селихов долгое время сидел в запасе: «Не понимаю до сих пор, как Витория раньше не замечал талант Селихова. Каким образом? Такой крутой вратарь, но сидел на лавке. Это может стоить карьере Витории в “Спартаке”, потому что в чемпионате очки-то потеряны. Дать Селихову героя? Он просто хороший вратарь, а Максименко играл и пускал пенки. Кто-то надо мной смеялся. А сейчас благодаря Александру команда идёт дальше. Не знаю, какими глазами на него до этого смотрел Руй — глазами агента, водителя, повара. Но все приличные люди знали талант Селихова. Всем ёжикам в Тарасовке это было понятно, что он сильнее Максименко, что он первый номер».

Читайте также Витория высказался о возможном уходе из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал вратаря главным героем прошедшего матча.

«Феноменально! “Спартак” заслужил победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Главный герой — Селихов. Он совершил невероятное спасение! Не знаю, что будет дальше. Но выход из группы, где есть такие большие команды, как “Наполи” и Лестер», — очень большое достижение".

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов вспомнил, с каким трудом Селихову досталось место основного вратаря красно-белых:

«Саша не просто герой этого матча, а вообще после того, как он встал в ворота, то стал одним из главных лидеров команды. У него была не самая лучшая история, он почти два года не играл из-за травмы. Сейчас Селихов доказал, что он суперхороший вратарь. Футбольный бог существует: отблагодарил Сашу и всю команду».