Грустный дебют Лунева за «Байер»: единственный удар в створ — единственный гол

Трансфер Андрея Лунева — один из самых необычных в России за последние годы. Номинальный первый номер клуба-чемпиона отказался продлевать контракт с ним, а затем внезапно очутился в одной из сильнейших команд Германии. Вся эта история выглядела удивительно. Лунев признался, что во время переговоров о продлении соглашения ему не понравилось отношение «Зенита» к себе, а сине-бело-голубые, потеряв Андрея, все лето искали ему адекватную замену и остановили выбор на Станиславе Крицюке.

Пока кажется, что от расставания не выиграл никто. Новичок «Зенита» пока не впечатлил, а в начале ноября и вовсе выбыл из-за травмы на несколько месяцев. Лунев же первые полгода не играл вообще, хотя абсолютно во всех матчах сезона сидел на скамейке запасных. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане не выпускал российского вратаря даже на матчи Кубка Германии с командами из низших лиг.

И вот — свершилось. Сеоане задолго до матча с «Ференцварошем» объявил, что именно в четверг дебютирует Лунев. Выбор игры объясним: «Байер» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места, поэтому мог предоставить отдых лидерам и дать игровое время запасным. В итоге леверкузенцы выставили смешанный состав.

«Ференцварошу» очки в этой встрече были даже нужнее, ведь он оставался единственной командой, проигравшей во всех пяти матчах группового этапа. Но стараться изо всех сил венгры тоже не собирались. Наверное, поэтому игра получилась пресной — когда обе стороны устраивает ничья, а мотивации побеждать нет, то получается безвкусное зрелище.

Работы у Лунева было откровенно мало. Хотя на первых минутах он отлично сыграл на выходе — защитник «Байера» Коссуну ошибся и позволил форварду «Ференцвароша» Нгуэну убежать к вратарю. Но мяч находился далеко от нападающего, а Лунев вовремя вышел из ворот, чем смутил соперника.

В остальном игра до самого эндшпиля шла без моментов у ворот «Байера». А вот сами леверкузенцы забили дважды, но оба мяча были отменены Кириллом Левниковым. Да, в Будапеште работала российская бригада арбитров, и, кажется, Левникова показывали крупным планом гораздо чаще, чем Лунева.

В целом Андрей играл спокойно. Все свои мячи он забирал, а в створ его ворот венгры не били вплоть до 82-й минуты. А она оказалась роковой: «Ференцварош» разыграл штрафной, и Лайдуни замкнул подачу с близкого расстояния. У Лунева шансов отбить мяч не было.