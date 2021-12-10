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8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками

Если бы не 17-летний вратарь, счет был бы крупнее.

Локомотив
МарсельЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На одну российскую команду в еврокубках стало меньше. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» приехал в гости к «Марселю» за победой, а уехал ни с чем.

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Проблемы у «Локомотива» начались ещё до стартового свистка. Группу фанатов железнодорожников не пустили на трибуны и задержали до конца матча, поэтому российскую команду поддерживало совсем мало болельщиков. Футболистам оставалось рассчитывать только на себя.

Первый тайм «Марсель» начал по-хозяйски — забрал мяч и прижал «Локомотив». На первых минутах наша команда запомнилась только опасной атакой, в которой не поняли друг друга Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Преимущество хозяев во владении мячом доходило до неприличного (82 процента к середине тайма) и к перерыву составило 75 процентов. Проблемы «Локомотива» усугубились, когда команда лишилась Камано. Главный мотор в атаке железнодорожников неудачно упал на руку и сломался. Франсуа было так больно, что он хлопал по газону.

А на 35-й минуте пришёл гол. После подачи с углового Аркадиуш Милик магическим образом остался один и спокойно пробил головой с пары метров. Даниилу Худякову могло помочь только чудо, но его не случилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Марсель» поначалу позволил «Локомотиву» больше владеть мячом, но остроты стало меньше. Футболисты много боролись и практически не били по воротам. А на 67-й минуте настал звёздный час Худякова. «Марсель» должен был забивать второй, но вратарь «Локомотива» совершил чудо-сейв. Напоминаем, парню 17 лет.

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За 10 минут до конца «Марсель» подарил «Локомотиву» надежду. Валентин Ронжье откровенно снёс Мацея Рыбуса и получил вторую жёлтую карточку (кстати, первую заработал тоже за фол на поляке). Железнодорожники таким подарком не воспользовались. На последних минутах Смолов мог сравнять счёт, но потерялся и не пробил. А перед свистком «Марсель» мог наказать за транжирство, но Амаду Бамба Дьенг не попал с нескольких метров.

Итог: заслуженная победа «Марселя». Почти трёхкратное преимущество по ударам (14:5) при нуле в створ у «Локомотива», практически 70 процентов владения мячом, ужасающие 20 фолов у железнодорожников.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

К сожалению, чудеса российских команд в еврокубках на этой неделе закончились. «Зенит» сыграл вничью с «Челси» и вышел в Лигу Европы, «Спартак» победил «Легию» и запрыгнул в ⅛ финала турнира, а «Локомотив» остался ни с чем. Последнее место в группе (трудно сказать, что незаслуженное), всего два очка и отставание в целых пять от третьей строчки. Пора возвращаться к проблемным будням в РПЛ.

Марсель
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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