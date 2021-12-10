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8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг УЕФА: «Спартак» принес России больше всего очков и вывел ее на девятое место

«Спартак» получил не только два зачетных очка за победу, но еще и пять бонусных.

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Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 9.12.2021, 20:45

Легия0Спартак1

«Спартак», обыграв «Легию», получил не только два зачетных очка за победу, но еще и пять бонусных — за первое место в группе и выход в следующий раунд. То есть общий вклад получился настолько большим, что позволил значительно оторваться от Украины и составить конкуренцию за девятое место Шотландии.

Теперь у российских клубов по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла. У украинцев, чья «Заря» свела последний матч вничью, — 31,8 балла.

Наши команды уже не опустятся ниже десятого места. И как минимум до середины февраля будут находиться на девятой позиции, отнятой у шотландцев (у них 34,1 балла). В дальнейшем все будет зависеть от того, как выступят в следующем или следующих раундах «Зенит», «Спартак», «Рейнджерс» и «Селтик».

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

 

КомандаТурнирОчкиБонусСумма
1. "Спартак"ЛЧ/ЛЕ7512
2. "Зенит"ЛЧ448
3. "Сочи"ЛК303
4. "Локомотив"ЛЕ202
5. "Рубин"ЛК0,500,5

Всего: 25,5 очка, 5 команд, коэффициент 5,100 балла, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в ⅛ финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку.

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Первый тайм: 1:0
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