Рейтинг УЕФА: «Спартак» принес России больше всего очков и вывел ее на девятое место

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Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 9.12.2021, 20:45 Легия 0 Спартак 1

«Спартак», обыграв «Легию», получил не только два зачетных очка за победу, но еще и пять бонусных — за первое место в группе и выход в следующий раунд. То есть общий вклад получился настолько большим, что позволил значительно оторваться от Украины и составить конкуренцию за девятое место Шотландии.

Теперь у российских клубов по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла. У украинцев, чья «Заря» свела последний матч вничью, — 31,8 балла.

Наши команды уже не опустятся ниже десятого места. И как минимум до середины февраля будут находиться на девятой позиции, отнятой у шотландцев (у них 34,1 балла). В дальнейшем все будет зависеть от того, как выступят в следующем или следующих раундах «Зенит», «Спартак», «Рейнджерс» и «Селтик».

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. "Спартак" ЛЧ/ЛЕ 7 5 12 2. "Зенит" ЛЧ 4 4 8 3. "Сочи" ЛК 3 0 3 4. "Локомотив" ЛЕ 2 0 2 5. "Рубин" ЛК 0,5 0 0,5

Всего: 25,5 очка, 5 команд, коэффициент 5,100 балла, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в ⅛ финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).