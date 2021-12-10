С кем «Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы? Все расклады перед жеребьевкой

Евровесне для России быть. В этот раз наш чемпионат представят сразу две команды — «Зенит» и «Спартак». Чемпион сыграет в стыковых матчах Лиги Европы (по сути, 1/16 финала), а красно-белые и вовсе попали сразу в ⅛. 13 декабря состоится жеребьёвка стыковых матчей, а мы в преддверии мероприятия расскажем, с кем могут сыграть российские клубы.

С кем сыграет «Зенит»?

Петербуржский клуб попал в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Поэтому команда Сергея Семака оказалась в числе несеяных и точно встретится с одним из клубов, занявших вторые места в группах ЛЕ. Стыковые матчи пройдут 17-го и 24 февраля. Ниже — те, кто может сыграть с «Зенитом».

«Бетис» претендовал на первое место в своей группе, но всё же уступил «Байеру». Зато старик Мануэль Пеллегрини легко обошёл «Селтик» и «Ференцварош». Вообще, испанская команда сейчас на ходу — в чемпионате она занимает третье место (выше «Атлетико» и «Барселоны»).

«Реал Сосьедад» — ещё один возможный соперник. Испанский клуб обошёл ПСВ, но опередить «Монако» так и не удалось. В противном случае в Санкт-Петербург при определённом раскладе мог приехать Александр Головин.

Выход на «Рейнджерс» мог бы стать праздником, но шотландцев больше не тренирует Стивен Джеррард. Побороться с «Лионом» за первое место в группе не получилось, зато справились с пражской «Спартой». Вряд ли «Зенит» сильно расстроится, если попадёт на «Рейнджерс».

«Наполи» мы видели в матчах группового этапа со «Спартаком» (кстати, неаполитанцы дважды проиграли), и этот вариант далеко не самый приятный. С другой стороны, возможное возвращение Лучано Спаллетти в Петербург очень интригует.

В группе D второе место занял «Олимпиакос». Греки отстали от «Айнтрахта», но опередили «Фенербахче» и «Антверпен». «Олимпиакос» уверенно лидирует во внутреннем чемпионате, не проиграв ни одного матча из 12.

«Лацио» на групповом этапе дважды обыграл «Локомотив». В прошлом сезоне римский клуб набрал четыре очка в двух матчах с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Исходя из такой статистики, кажется, что это не лучший вариант.

Ещё один возможный соперник — «Брага». Матчи с португальскими клубами складываются для команд РПЛ не очень хорошо. «Брага», к примеру, два года назад выбила «Спартак» из Лиги Европы.

Загребское «Динамо» в прошлом сезоне весьма успешно играло с российскими клубами в ЛЕ. Четыре очка в двух матчах с ЦСКА в группе и две победы над «Краснодаром» в плей-офф.

Все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы:

«Рейнджерс»

«Реал Сосьедад»

«Наполи»

«Олимпиакос»

«Бетис»

«Брага»

«Динамо» Загреб

«Лацио»

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А «Спартак»?

Московский клуб вообще не сыграет в стыковых матчах. Почему так? Красно-белые заняли первое место в группе и сразу попали в ⅛ финала. Таким образом, на этой стадии «Спартак» точно не сыграет ни с одним из победителей групп, поскольку все они будут в числе сеяных команд.

«Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Црвена Звезда» — все эти команды не встретятся с красно-белыми в ⅛ финала турнира. Важный момент: жеребьёвка этой стадии состоится лишь 25 февраля 2022 года, так что своего соперника «Спартак» узнает через два с половиной месяца. Матчи ⅛ финала пройдут 10 и 17 марта.

Из числа потенциальных соперников московского клуба выделяется «Барселона», впервые за долгое время не пробившаяся в плей-офф Лиги чемпионов.

Крайне любопытно, если в Москву приедет «РБ Лейпциг», который возглавил хорошо знакомый спартаковцам Доменико Тедеско.

Не исключено, что «Спартаку» достанется «Аталанта», где числится Алексей Миранчук, но не факт, что россиянин останется в Бергамо до конца сезона.

Наверняка придётся непросто, если жребий сведёт красно-белых с «Порту», «Севильей» или дортмундской «Боруссией». Ответный матч этой стадии российский клуб проведёт на своём поле.

Все возможные соперники «Спартака» по ⅛ финала Лиги Европы:

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Боруссия» Дортмунд

«Шериф»

«Барселона»

«Аталанта»

«Севилья»

«Рейнджерс»

«Бетис»

«Реал Сосьедад»

«Наполи»

«Олимпиакос»

«Динамо» Загреб

«Лацио»