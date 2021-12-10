Роджерс — о вылете «Лестера» в Лигу конференций: Я даже не знаю, что это за турнир

«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну, или хотя бы занять второе место. Так что при всем уважении к Лиге конференций я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире», — приводит Goal слова Роджерса.