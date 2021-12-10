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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роджерс — о вылете «Лестера» в Лигу конференций: Я даже не знаю, что это за турнир

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы в Лигу конференций.

ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну, или хотя бы занять второе место. Так что при всем уважении к Лиге конференций я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире», — приводит Goal слова Роджерса.

«Лестер» занял третье место в группе C Лиги Европы с 8 очками в 6 матчах. Первым в группе стал «Спартак» с 10 очками. На второй строчке «Наполи», набравший столько же очков, сколько и «Спартак», но проигравший москвичам в обеих очных встречах.

Наполи
3:2
Первый тайм: 2:2
Лестер
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