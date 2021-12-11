Малком вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по заработанным фолам

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На 24-летнем нападающем российской команды, который принял участие во всех шести матчах «Зенита» на групповом этапе турнира, соперники нарушали правила 14 раз, свидетельствует официальная статистика УЕФА.

По этому показателю Малком занимает восьмое место. Чаще всего соперники нарушали правила на 27-летнем аргентинском вингере «Севильи» Лукасе Окампосе — 18.