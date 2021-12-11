Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Рубин
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Венеция
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
10.12
Нант
Ланс
32
Футбол. Зарубежный
10.12
Брентфорд
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
10.12
Мальорка
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
10.12
Дженоа
Сампдория
13
Футбол. Зарубежный
10.12
Кельн
Аугсбург
02
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Малком вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по заработанным фолам

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком вошел в десятку лучших футболистов группового раунда Лиги чемпионов УЕФА по заработанным фолам.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии
Читайте также
Позднее зажигание. Мог ли «Зенит» успешнее сыграть в Лиге чемпионов?

На 24-летнем нападающем российской команды, который принял участие во всех шести матчах «Зенита» на групповом этапе турнира, соперники нарушали правила 14 раз, свидетельствует официальная статистика УЕФА.

По этому показателю Малком занимает восьмое место. Чаще всего соперники нарушали правила на 27-летнем аргентинском вингере «Севильи» Лукасе Окампосе — 18.

Напомним, в групповом раунде Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место в квартете H, набрав в 6 матчах пять очков. Российская команда продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, где будет среди несеяных команд.

Читайте также
Зенит
3:3
Первый тайм: 2:1
Челси
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь