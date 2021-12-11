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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер Польши — о «Спартаке»: прискорбно, что «Легия» проиграла посредственной команде

Бывший тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1).

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ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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«Легия» проиграла очень слабой команде. «Спартак» сыграл неважно. Он не представлял из себя команду, с которой ты не знаешь, что сделать, чтобы выиграть. «Легия» крайне мало сделала для победы в этой встрече.

Концовка встречи в исполнении «Легии» была хорошей. Было много агрессии в нападении, но этого было недостаточно. Так нужно действовать на протяжении всего матча. Соперник не только играл через фланги, но и навязывал борьбу с помощью своих высоких нападающих. Все знают, что «Спартак» так играет. Прискорбно, что наш лучший клуб в Европе проиграл дома такой посредственной команде, как «Спартак», — приводит слова Энгеля Polsat Sport.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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