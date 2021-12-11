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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Жиго и Джикия — в десятке лучших игроков группового этапа ЛЕ по количеству выносов

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго занял третье место по количеству выносов на групповом этапе Лиги Европы, совершив 32 удачные попытки. Его одноклубник и коллега по амплуа Георгий Джикия стал пятым (30).

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С лучшим показателем в 39 удачных выносов мяча завершил групповой этап защитник «Штурма» Давид Аффенгрубер. На втором месте оказался игрок обороны «Лудогорца» Игорь Пластун.

Напомним, московский «Спартак» впервые в истории клуба вышел из группы Лиги Европы. Красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0). Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

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