Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» отменили

Игра должна была пройти в четверг, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме». Ранее сообщалось, что в составе лондонского клуба выявлено восемь случаев заражения COVID-19 среди футболистов и пять среди персонала клуба.

Оба клуба не смогли найти подходящую дату для проведения встречи, поэтому, как пояснил УЕФА, «матч больше не может проводиться». Отмечается, что результат матча определит дисциплинарный комитет УЕФА.