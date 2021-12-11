Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» отменили

Игра должна была пройти в четверг, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме». Ранее сообщалось, что в составе лондонского клуба выявлено восемь случаев заражения COVID-19 среди футболистов и пять среди персонала клуба.
Оба клуба не смогли найти подходящую дату для проведения встречи, поэтому, как пояснил УЕФА, «матч больше не может проводиться». Отмечается, что результат матча определит дисциплинарный комитет УЕФА.
«Ренн» с 11 очками уже обеспечил себе первое место в группе G и путевку в ⅛ финала Лиги конференций. Нидерландский «Витесс» (10) занимает второе место, которое дает право участия в стыковых матчах. «Тоттенхэм» (7) идет на третьей строчке и в случае технического поражения не сможет претендовать на еврокубковую весну.