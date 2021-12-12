Месси потерялся на фоне Мбаппе. 10 летних топ-трансферов, которые пока не работают
Влашич регулярно играет в Лиге Европы, а в АПЛ у него ноль полезных действий за полгода.
Влашич регулярно играет в Лиге Европы, а в АПЛ у него ноль полезных действий за полгода.
Начнем с самого очевидного. От Месси всегда ждут яркой игры, тем более когда он впервые в карьере оказался за пределами родной каталонской теплицы. Но пока в Париже аргентинца мотивирует только гимн Лиги чемпионов — в этом турнире Месси забил приличные пять мячей в пяти играх. А вот чемпионат Франции обладателя последнего «Золотого мяча» явно не радует — всего один забитый гол и три голевых передачи. У Лео все время что-то болит, он ходит по полю пешком и выглядит инородным телом в команде Почеттино. Сравните с показателями Килиана Мбаппе, реальной звезды «ПСЖ»: 7+8 в чемпионате Франции, 4+4 в Лиге чемпионов.
Сауль долгое время был одним из лидеров полузащиты «Атлетико», и казалось, что он не должен потеряться в «Челси». Томас Тухель настаивал, что приобретение испанца была его собственной идеей, и дальновидность немецкого специалиста очевидна уже сейчас, когда Н’голо Канте и Жоржиньо пропускают матчи из-за травм. Проблема в том, что Сауль вообще не понимает, где находится. Его убрали с поля в дебютной игре с «Астон Виллой» после перерыва, и тогда немецкий тренер списал все на процесс адаптации. Однако две недели назад Сауль вышел в стартовом составе против «Уотфорда», и ситуация повторилась — море ошибок и замена в перерыве. Похоже, что летом испанец вернется к Симеоне.
Ожидания от переезда Санчо на «Олд Траффорд» были огромными. Но пока это лишь бледная тень от игрока, который зажигал в дортмундской «Боруссии». Он забил по одному мячу в премьер-лиге и в Лиге чемпионов (оба в течение одной недели), но во все остальное время выглядел просто невыразительно. Может, 21-летнему игроку трудно привыкнуть к английскому футболу, может, приобретение Криштиану Роналду сковывает его на поле, но «Юнайтед» явно платил огромные деньги за другого игрока.
В сегодняшней «Барселоне» трудно преуспеть, да и Эрик Гарсия достался каталонцам бесплатно, но все же столько ходило разговоров о наследнике Жерара Пике, а на деле… хваленый первый пас Гарсии не столь востребован в «Барсе», зато его медлительность и неудачный выбор позиции при обороне вышли на первый план. Гарсия дважды по ходу сезона удалялся с поля, и не было ни одной игры, где бы центральная линия защиты с ним выглядела надежно.
Грилишу, конечно, сложно было оправдать астрономический ценник, но в его случае больше всего смущает динамика выступлений. За первый месяц нового сезона новичок «Сити» забил два мяча и отдал две голевых передачи во всех турнирах. Но с 18 сентября у него в активе только одна голевая передача — в матче с «Брайтоном» полтора месяца назад! Сейчас англичанин играет так, что на его месте уместно бы смотрелся любой вингер АПЛ среднего пошиба. А он же должен быть особенным.
Мы знали, что Эдуардо будет тяжело рассчитывать на значимое игровое время из-за высочайшей конкуренции в средней линии «Реала». На данный момент он провел во всех турнирах на поле лишь 544 игровых минуты — это меньше шести полноценных матчей. Но разве столь экономичный в последние годы Флорентино Перес платил 31 миллион евро за игрока глубокого запаса? Разве можно рассчитывать на прогресс большого таланта, когда он банально не играет? Игроки в 19 лет должны играть постоянно, и пока трансфер вызывает только вопросы.
Еще более актуален вопрос об игровом времени для Бриана Хиля. «Тоттенхэм» не только заплатил «Севилье» 25 миллионов евро за защитника, но и отдал полузащитника Эрика Ламелу. На данный момент Хиль в премьер-лиге сыграл 57 минут, растянув их на пять выходов на замену. Его единственные полноценные матчи пришлись на Кубок лиги. Очевидно, 20-летний испанец был не нужен Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте тоже в нем пользы пока не видит.
Мюнхенский пылесос вновь прибрал к себе лидера одного из основных конкурентов по чемпионату. И далеко не в первый раз трансфер срабатывает по принципу «ни себе, ни людям». Насколько ярким Забитцер выглядел в «Лейпциге», настолько он превратился в человека-невидимку в составе гегемонов Германии: 421 игровая минута во всех соревнованиях (меньше пяти полных матчей) и ноль результативных действий.
Сам «Лейпциг» попытался компенсировать многочисленные потери приобретениями, но, похоже, не угадал с исполнителями. Андре Силва в прошлом сезоне забил 28 мячей за 32 игры в бундеслиге за «Айнтрахт». Сейчас его статистика — четыре забитых мяча в 15 матчах за «Лейпциг». Возможно, его индивидуальные проблемы связаны с общей командной недоработкой, но пока выходит, что 23 миллиона евро были потрачены зря.
Летом «Вест Хэм» упустил возможность приобрести Джесси Лингарда и вместо этого главный тренер команды Дэвид Мойес забрал одного из лучших футболистов Российской премьер-лиги. Однако Влашич в Лондоне не прижился — у него всего одна игра в стартовом составе в премьер-лиге и ноль полезных действий. Мойес давал хорвату игровое время только в Лиге Европы, к которой относится не очень серьезно. Скоро у Влашича будет последний шанс себя проявить — его конкурент Саид Бенрахма уезжает на Кубок Африки. Хорошо бы экс-игроку ЦСКА закрепиться в составе на фоне слухов о январском переезде Лингарда в «Вест Хэм».
Станислав Рынкевич