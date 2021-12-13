С кем «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы? Выбираем лучшего соперника

Сегодня, 13 декабря, состоится жеребьёвка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы. На этой стадии Россию представит «Зенит», поскольку «Спартак» благодаря победе в группе сразу оказался в ⅛ финала. Чемпион России перед жеребьёвкой оказался в числе несеяных команд, поэтому проведёт первый матч (17 февраля) в Санкт-Петербурге, а ответный (24 февраля) — на выезде. Разбираемся, с кем может сыграть «Зенит».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXR2L30oSQn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXR2L30oSQn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXR2L30oSQn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс»

У болельщиков «Зенита» остались приятные воспоминания от предыдущей (и единственной) встречи с шотландским клубом. В 2008 году сине-бело-голубые обыграли соперника в Манчестере со счётом 2:0 и победили в Кубке УЕФА. А как дела у «Рейнджерс» сейчас?

В прошлом сезоне клуб впервые за 10 лет выиграл чемпионский титул в Шотландии и при этом не потерпел ни одного поражения. Под руководством Стивена Джеррарда «Рейнджерс» набрал рекордные 102 очка, но теперь у команды новый тренер. Джеррард, как известно, уехал в АПЛ, а ему на смену пришёл Джованни ван Бронкхорст. Выступая за сборную Нидерландов, он дважды был бронзовым призёром Евро (2000, 2004) и взял серебро на ЧМ-2010. Джованни возглавил «Рейнджерс» меньше месяца назад, а до этого работал с «Фейеноордом» и в Китае.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXTR-ISt4rL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXTR-ISt4rL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXTR-ISt4rL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас «Рейнджерс» лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на четыре очка. В Лиге Европы команда обошла «Спарту» всего на один балл и заняла второе место в группе, но при этом не составила конкуренции «Лиону» в борьбе за лидерство.

Сразу три футболиста делят первое место в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс» в шотландском чемпионате. Джо Арибо, Альфредо Морелос и Кемар Руф забили по шесть мячей. Пять точных ударов на счету бывшего футболиста «Спартака» Фэшна Сакалы.

«Реал Сосьедад»

«Зенит» уже играл с этой командой в Лиге Европы. В сезоне-2017/2018 клуб из Сан-Себастьяна дважды проиграл сине-бело-голубым в группе с одинаковым счётом 1:3. Победу «Зениту» в Санкт-Петербурге принёс Александр Кокорин, оформивший тогда дубль.

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль работает на этом посту с 2018 года. До этого он в течение нескольких лет тренировал вторую команду. Именно под руководством этого специалиста «Реал Сосьедад» завоевал первый трофей за долгое время. В апреле 2021-го он одолел «Атлетик» (1:0) и выиграл Кубок Испании.

Прошлый сезон «Реал Сосьедад» завершил на пятом месте в Примере, а в этом располагается на той же строчке в таблице. В Лиге Европы испанская команда проиграла всего один матч в группе и заняла второе место вслед за «Монако».

В составе «Реала Сосьедад» выделяются три футболиста. Микель Оярсабаль, Александер Исак и Ариц Элустондо в сумме забили 12 мячей в Примере, в то время как все остальные — семь.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed---3c1b333ba99873266a85" data-vnd="-3c1b333ba99873266a85" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=-3c1b333ba99873266a85" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи»

Итальянский клуб в нынешнем сезоне дважды проиграл «Спартаку» в Лиге Европы. В Неаполе хозяева вышли вперёд уже на первых секундах, но в итоге всё равно уступили красно-белым.

С этого сезона «Наполи» тренирует Лучано Спаллетти. Он работал в «Зените» с 2009 по 2014 год и дважды приводил команду к золотым медалям РПЛ. Нынешний сезон «Наполи» начал с восьми побед подряд в Серии А, а первое поражение потерпел лишь в 13-м туре. Несмотря на серьёзные кадровые проблемы, команда Спаллетти по-прежнему держится в числе лидеров чемпионата Италии, хотя в последних матчах выглядит неубедительно.

В Лиге Европы «Наполи» занял второе место вслед за «Спартаком», не набрав ни одного очка во встречах с московским клубом. При этом во всех остальных встречах неаполитанцы одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Сразу четыре игрока возглавляют список лучших бомбардиров «Наполи» в Серии А: Пётр Зелиньски, Дрис Мертенс, Фабиан Руис и Виктор Осимхен. Каждый из них забил по пять мячей, при этом бельгиец Мертенс провёл на поле меньше 450 минут.

«Олимпиакос»

«Зенит» никогда ранее не играл с «Олимпиакосом», но греческий клуб уже доставил немало проблем российским командам. В 2012 году выбили из 1/16 финала ЛЕ «Рубин», дважды обыграв казанцев со счётом 1:0, а в 2019-м не пустили «Краснодар» в основную сетку Лиги чемпионов (4:0, 2:1).

«Олимпиакос» c 2018 года возглавляет португальский тренер Педру Мартинш. Под его руководством команда дважды завоёвывала золотые медали чемпионата Греции.

В нынешнем сезоне «Олимпиакос» также лидирует в турнире, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. На групповой стадии Лиги Европы греческий клуб одержал три победы и потерпел три поражения. Как результат — пропустили вперёд «Айнтрахт», но опередили «Фенербахче» и «Антверпен».

Чаще остальных футболистов «Олимпиакоса» в чемпионате Греции забивает Юссеф Эль-Араби (5 мячей). В составе команды выступает бывший футболист «Динамо» Матьё Вальбуэна — в этом сезоне на его счету 1+1 по системе «гол плюс пас».

«Лацио»

«Зенит» играл с Лацио в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, но набрал всего одно очко в двух матчах. Чемпион России тогда занял последнее место в группе, а римляне вышли в плей-офф. В этом сезоне «Лацио» дважды обыграл «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы.

Летом нынешнего года итальянский клуб возглавил Маурицио Сарри. Ранее он работал в «Наполи», «Челси», «Ювентусе». Сейчас римская команда занимает лишь 9-е место в чемпионате и такими темпами рискует остаться без еврокубков на будущий сезон. В Лиге Европы «Лацио» одержал всего две победы в группе (обе — над «Локо»), но этого хватило, чтобы обойти «Марсель» и занять второе место вслед за «Галатасараем».

Главная ударная сила нынешнего «Лацио» — Чиро Иммобиле. Нападающий уже забил 13 мячей в Серии А и добавил к этому три точных удара в ЛЕ (дважды пострадал «Локомотив»). По пять голов в чемпионате Италии забили Сергей Милинкович-Савич и Педро Родригес.

«Брага»

Болельщики «Спартака» наверняка хотят забыть то, что произошло в 2019 году. Тогда «Брага» дважды обыграла красно-белых (1:0, 2:1) и не пустила их в группу Лиги Европы. «Зенит» с португальским клубом в официальных матчах не играл.

Сейчас «Брага» занимает четвёртое место во внутреннем чемпионате, но отставание от лидера составляет уже 13 очков. Команда Карлуша Карвальяла (занял пост главного тренера в 2020-м) потерпела три поражения, но все они пришлись на матчи с лидерами турнира — «Спортингом», «Порту» и «Бенфикой». В Лиге Европы «Брага» в напряжённой борьбе обошла на одно очко «Мидтьюлланн», но столько уже уступила «Црвене Звезде».

Лучшим бомбардиром «Браги» в чемпионате Португалии является нападающий Рикарду Орта (9 мячей). Кстати, именно он отгрузил три мяча «Спартаку» в 2019-м.

«Бетис»

Испанский клуб уже выбивал российский из плей-офф Лиги Европы. В 2014-м «Бетис» играл в 1/16 финала с «Рубином». Первый матч в Испании закончился вничью (1:1), а вот на своём поле казанцы проиграли — 0:2.

В нынешнем сезоне «Бетис» взлетел на третье место в чемпионате Испании (выше только «Реал» и «Севилья»). Команда, которую тренирует Мануэль Пеллегрини, не проигрывала в Примере с 19 сентября. В Лиге Европы испанский клуб пропустил вперёд «Байер», но опередил «Селтик» и «Ференцварош». На своём поле «Бетис» не потерпел ни одного поражения в турнире.

Хуанми лидирует среди футболистов клуба по числу голов в чемпионате Испании. Он забил девять мячей, но при этом получил три жёлтые карточки.

«Динамо» Загреб

В прошлом сезоне этот клуб стал настоящим кошмаром для российских болельщиков в Лиге Европы. На групповом этапе хорватская команда набрала четыре очка в двух матчах с ЦСКА, а в первом раунде плей-офф дважды победила «Краснодар» (3:2, 1:0).

Клуб из Загреба пока занимает лишь третье место в чемпионате, хотя опережает всех по потерянным очкам. В Лиге Европы «Динамо» потерпело два поражения в первых трёх матчах, но прибавило во втором круге и заняло второе место. В заключительном туре хорватской команде удалось обыграть на выезде «Вест Хэм».

Больше остальных в чемпионате у «Динамо» забивают Мислав Оршич и Бруно Петкович (по пять мячей). Оршич в прошлом сезоне забил по разу ЦСКА и «Краснодару». Петкович, в свою очередь, дважды огорчил «быков». В нынешнем розыгрыше ЛЕ они забили пять мячей на двоих.