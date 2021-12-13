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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Польше предотвратили нападение на болельщиков «Спартака»

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Польские полицейские пресекли столкновение фанатов варшавской «Легии» и московского «Спартака», сообщил в понедельник РИА Новости представитель полиции Лодзи.

Легия
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг на выезде в Варшаве обыграл «Легию» со счетом 1:0 и занял первое место в группе Лиги Европы, обеспечив себе выход в плей-офф.

«На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские выявили 37 автомобилей, на которых на автостраду в районе Лодзи прибыли 138 мужчин. «В одной из машин патрульные нашли и изъяли среди прочего мачете и молот», — рассказал полицейский.

После проведенных проверок полицейские наложили 27 штрафов на общую сумму более 12 тысяч злотых (около трех тысяч долларов) и направили одно дело в суд.

«В итоге мужчины, не достигнув своей цели, вынуждены были разъехаться. Конфронтации не произошло, и никто не пострадал», — отметили в полиции.

Легия
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