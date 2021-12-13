Радимов рассказал, почему «Зениту» будет очень тяжело играть против «Бетиса» в гостях

«Смотрел “Бетис” как раз вчера против “Реал Сосьедада”. Они выиграли 4:0, блестящий матч провели. В Испании полная заполняемость, стадион в Севилье фантастический. Трибуны сыграть могут очень большую роль, там очень тяжело играть. Могу сказать это по себе.



“Зениту” придётся через это пройти. Шансы 50 на 50. “Бетис” хорош, отличная команда, много технически сильных игроков. Но и “Зенит” неплох. Будет очень интересно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.