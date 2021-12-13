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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов

В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.

Манчестер Юнайтед
Атлетико
Вильярреал
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Источник: Reuters

— «Манчестер Юнайтед» был в корзине при жеребьевке пары «Вильярреала»,

— «МЮ» не было в корзине при жеребьевке пары «Атлетико»,

— «Ливерпуль» был в корзине при жеребьевке пары «Атлетико».

Позже УЕФА сообщил, что жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов будет проведена заново.

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