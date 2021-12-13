В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов

— «Манчестер Юнайтед» был в корзине при жеребьевке пары «Вильярреала»,

— «МЮ» не было в корзине при жеребьевке пары «Атлетико»,

— «Ливерпуль» был в корзине при жеребьевке пары «Атлетико».