В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов
В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Вильярреал
ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
В УЕФА сделали три ошибки во время жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.
— «Манчестер Юнайтед» был в корзине при жеребьевке пары «Вильярреала»,
— «МЮ» не было в корзине при жеребьевке пары «Атлетико»,
— «Ливерпуль» был в корзине при жеребьевке пары «Атлетико».
Позже УЕФА сообщил, что жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов будет проведена заново.