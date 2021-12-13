Грандиозный скандал на жеребьевке ЛЧ. В УЕФА перепутали все шары для Аршавина и опозорились на весь мир

За долгие годы все мы привыкли к тому, что жеребьевки турниров УЕФА — отлаженный механизм. Даже самые сложносочиненные, когда нужно иметь ввиду сразу множество вариантов. Шары с названиями команд резво перемещаются из корзины в корзину, ведущие выдают статистические факты, все четко и слаженно — нет даже секундной задержки. Разве что у приглашенной звезды возникнут трудности с раскручиванием шара.

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Но сейчас мы стали свидетелями небывалого сбоя системы и грандиозного скандала.

Напомним, что по правилам жеребьевки в ⅛ финала не могут встретиться команды из одной страны, а также клубы, игравшие в одной группе. Обычно компьютер тут же выдает все возможные варианты, учитывая и последующие пары, но на этот раз что-то пошло не так. Сначала все было нормально: для «Бенфики», которую достали первой, высветилось семь возможных вариантов за исключением «Баварии», с которой португальцы были в одной группе.

А вот дальше искусственный интеллект дал сбой и перестал отсекать лишние варианты. Что не сразу заметили распорядители жеребьевки. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти — «повелитель жеребьевок», как его представил ведущий — спохватился только тогда, когда тащивший шары Андрей Аршавин (на такие церемонии обычно приглашают экс-футболистов, тесно связанных со страной или городом, где пройдет финал, и кандидатура Аршавина была наиболее очевидной, ведь именно Питер в мае 2022-го примет решающую встречу) выбрал «Манчестер Юнайтед» в качестве соперника для «Вильярреала». Что невозможно по правилам — они играли в одной группе.

Маркетти спохватился и быстро взял ситуацию под контроль, дальше начав сам называть возможные варианты жребия.

Но все уже пошло наперекосяк. Вскоре после жеребьевки представители медиа и болельщики обнаружили новые ошибки помимо шара с «МЮ» в корзине с возможными соперниками «Вильярреала»:

1. «Ливерпуль» в корзине для «Атлетико» (такого не должно быть, они играли в одной группе).

2. «Манчестер Юнайтед» нет в корзине среди возможных соперников для «Атлетико».

3. «Ливерпуля» нет в корзине среди возможных соперников для «Вильярреала».

Скандал разгорелся мгновенно. «Атлетико» и «Вильярреал» направили запросы в УЕФА с требованием провести жеребьевку заново. Понятно, что ими двигало не только желание справедливости: испанцы получили в соперники «Баварию» и «Манчестер Сити» — так себе варинты, а тут есть шанс все переиграть.

С другой стороны, такого при жеребьевке самого престижного и дорогого клубного турнира на планете происходить не должно, и проведение всей процедуры заново — правильное решение. В ее честности и прозрачности не должно быть никаких сомнений.