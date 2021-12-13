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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига конференций: «Марсель» сыграет с «Карабахом», «Селтик» — с «Буде-Глимт» в стыковых матчах

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 декабря прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

Марсель
Карабах
СелтикЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ней приняли участие 16 команд: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

«Карабах» (Азербайджан) — «Марсель» (Франция)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — ПСВ (Нидерланды)

«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

«Лестер» (Англия) — «Рандерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Витесс» (Нидерланды) / «Тоттенхэм» (Англия)

Последнюю путевку в 1/16 финала Лиги конференций разыграют между собой «Тоттенхэм» и «Витесс». Матч этих команд был перенесен из-за внезапной вспышки ковида в стане лондонцев.

Победители стыковых матчей присоединятся в ⅛ финала к победителям групп Лиги конференций.

«Сеяные» команды проводят ответный матч на своем поле. Первые матчи пройдут 17 февраля 2022 года, ответные — 24 февраля.

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