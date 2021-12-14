Рамос — о «Реале» в ⅛ финала ЛЧ: Хотел, чтобы досталась другая команда. Я умру за «ПСЖ»

«Судьба непредсказуема. Я бы хотел, чтобы нам досталась другая команда, но что есть, то есть. Вы знаете, как я привязан к “Реалу” и люблю его, это никогда не изменится.

У меня смешанные чувства. Мне не хотелось, чтобы мы сошлись друг с другом, но, с другой стороны, я вернусь на «Сантьяго Бернабеу», где провёл лучшие годы жизни и не смог попрощаться из-за ковида. Хотел, чтобы всё было по-другому, но это футбол. Я должен защищать свою команду. Я умру за «ПСЖ», — цитирует Рамоса ESPN.