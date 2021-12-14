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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос — о «Реале» в ⅛ финала ЛЧ: Хотел, чтобы досталась другая команда. Я умру за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мыслями об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов. Парижанам достался «Реал», в котором Рамос провёл большую часть карьеры.

Реал
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Судьба непредсказуема. Я бы хотел, чтобы нам досталась другая команда, но что есть, то есть. Вы знаете, как я привязан к “Реалу” и люблю его, это никогда не изменится.

У меня смешанные чувства. Мне не хотелось, чтобы мы сошлись друг с другом, но, с другой стороны, я вернусь на «Сантьяго Бернабеу», где провёл лучшие годы жизни и не смог попрощаться из-за ковида. Хотел, чтобы всё было по-другому, но это футбол. Я должен защищать свою команду. Я умру за «ПСЖ», — цитирует Рамоса ESPN.

До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).

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