Технический секретарь «Бетиса» назвал возможное преимущество команды перед «Зенитом»

«Эта команда, которая пришла из Лиги чемпионов, где у них была очень сложная группа с “Челси” и “Ювентусом”. Мы встретимся с “Зенитом” после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма. Их поле очень хорошо подготовлено и с холодом проблем не будет. “Зенит” показывает хорошую игру, отлично обращается с мячом, играет в хороший футбол. Нам нужно будет сыграть осторожно. Важным фактором может стать то, что “Зенит” придёт после зимнего перерыва, а мы, учитывая динамику нашего турнира, можем иметь больше игрового тонуса», — приводит слова Трухильо El diario de Sevilla.