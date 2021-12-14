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04:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Технический секретарь «Бетиса» назвал возможное преимущество команды перед «Зенитом»

Технический секретарь «Бетиса» Алексис Трухильо прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, где команде предстоит провести матч с «Зенитом».

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Эта команда, которая пришла из Лиги чемпионов, где у них была очень сложная группа с “Челси” и “Ювентусом”. Мы встретимся с “Зенитом” после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма. Их поле очень хорошо подготовлено и с холодом проблем не будет. “Зенит” показывает хорошую игру, отлично обращается с мячом, играет в хороший футбол. Нам нужно будет сыграть осторожно. Важным фактором может стать то, что “Зенит” придёт после зимнего перерыва, а мы, учитывая динамику нашего турнира, можем иметь больше игрового тонуса», — приводит слова Трухильо El diario de Sevilla.

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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