«Должны без проблем проходить “Зенит”. Испанские СМИ довольны жеребьёвкой Лиги Европы
Журналисты выделяют Дзюбу и Малкома.
Зенит
БетисЛига Европы: таблица и календарь
Журналисты выделяют Дзюбу и Малкома.
13 декабря в Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. «Зенит» в 1/16 финала сыграет с испанским «Бетисом». В Испании бурно обсуждают российский клуб и считают его непростым соперником.
В главном спортивном издании Испании прямо в заголовке отметили большое представительство в «Зените» футболистов из Южной Америки.
— В составе «Зенита» — нынешнего лидера чемпионата России — есть такие важные игроки, как бразильцы Малком, Вендел и Дуглас Сантос. Также хорош Сердар Азмун — второй по результативности бомбардир после возрастного Артёма Дзюбы. В Лиге чемпионов они смогли обыграть только «Мальмё», хотя на «Газпром Арене» им удалось сыграть вничью с «Челси». Тяжёлый соперник для «Бетиса», которому также придётся столкнуться с минусовой температурой во время визита в Россию.
— С нынешним уровнем команды Пеллегрини «Бетис» должен без проблем проходить российскую команду. Главное — увезти хороший результат из Санкт-Петербурга.
Издание AS, в отличие от Marca, выделило из атаки команды Семака других футболистов:
— «Бетис», находящийся в эйфории от результатов в Ла Лиге, встретится с «Зенитом». Российский клуб уже не первый год занимает первое место в РПЛ и может похвастаться такими качественными игроками впереди, как Малком и Дзюба.
Испанская газета выпустила большой текст о «Зените». В нём рассказали о положении команды, последних матчах и истории клуба:
— В составе «Зенита», который тренирует российский тренер Сергей Семак, есть ряд ведущих игроков. Особенно интересна линия атаки: иранец Азмун, Артём Дзюба и Малком с Венделом. Но любопытно — все они сейчас травмированы.
Также авторы отмечают Вильмара Барриоса, Клаудиньо и Деяна Ловрена — всех троих там считают звёздными футболистами.
Павел Прохоров