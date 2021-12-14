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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси прокомментировал результат жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о результатах жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Цель нашей команды — это победа в Лиге чемпионов. Для нас Лига чемпионов — особенный турнир. Переезд был необычным и сложным процессом для меня и моей семьи. До этого всю жизнь мы провели в одном городе. Смена страны проходила трудно, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в Париже, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, соперником парижан по ⅛ финала Лиги чемпионов турнира стал мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заняли первое место в группе D. Команда Маурисио Почеттино стала второй в квартете A по итогам группового турнира.

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