Лионель Месси прокомментировал результат жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов

«Цель нашей команды — это победа в Лиге чемпионов. Для нас Лига чемпионов — особенный турнир. Переезд был необычным и сложным процессом для меня и моей семьи. До этого всю жизнь мы провели в одном городе. Смена страны проходила трудно, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в Париже, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы», — приводит слова Месси Marca.