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20:30 (мск), источник: Sports.Ru

Дюков о еврокубках: «Наши клубы стали выступать успешнее. Есть определенный прогресс»

Президент РФС Александр Дюков высказался о выступлении российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Зенит
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СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.

Что касается целей, то мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по шестому месту в рейтинге УЕФА. Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг. Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году, повторюсь, есть определенный прогресс: две команды попали в плей-офф еврокубков», — сказал Дюков.


«Спартак» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, заняв первое место в группе. «Зенит» стал 3-м в группе Лиги чемпионов и сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах ЛЕ. «Локомотив» вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе Лиги Европы.

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