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09:24 (мск), источник: Sports.Ru

Чеферин извинился за ошибку на жеребьевке ЛЧ: Это провал для УЕФА. Возможно, мы должны меньше зависеть от технологий

Президент УЕФА Александер Чеферин извинился за ошибку во время жеребьевки финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2021
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«Конечно, жеребьевка была провалом для УЕФА.

Мы зависим от технологий, и, возможно, должны зависеть от них в меньшей степени.

УЕФА приносит извинения всем. Что-то пошло не так с программным обеспечением.

УЕФА связался с поставщиком программного обеспечения, и было принято решение провести жеребьевку заново, потому что мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным», — сказал Чеферин.

Напомним, во время жеребьевки в пару к «Вильярреалу» попал «Манчестер Юнайтед», с которым испанский клуб играл на групповой стадии.

Позже из-за этой ошибки УЕФА провел жеребьевку заново.

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