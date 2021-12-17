Чеферин извинился за ошибку на жеребьевке ЛЧ: Это провал для УЕФА. Возможно, мы должны меньше зависеть от технологий

«Конечно, жеребьевка была провалом для УЕФА.



Мы зависим от технологий, и, возможно, должны зависеть от них в меньшей степени.



УЕФА приносит извинения всем. Что-то пошло не так с программным обеспечением.



УЕФА связался с поставщиком программного обеспечения, и было принято решение провести жеребьевку заново, потому что мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным», — сказал Чеферин.