Чеферин извинился за ошибку на жеребьевке ЛЧ: Это провал для УЕФА. Возможно, мы должны меньше зависеть от технологий

«Конечно, жеребьевка была провалом для УЕФА.
Мы зависим от технологий, и, возможно, должны зависеть от них в меньшей степени.
УЕФА приносит извинения всем. Что-то пошло не так с программным обеспечением.
УЕФА связался с поставщиком программного обеспечения, и было принято решение провести жеребьевку заново, потому что мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным», — сказал Чеферин.
Напомним, во время жеребьевки в пару к «Вильярреалу» попал «Манчестер Юнайтед», с которым испанский клуб играл на групповой стадии.
Позже из-за этой ошибки УЕФА провел жеребьевку заново.