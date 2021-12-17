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12:40 (мск), источник: Sport24

«Обо мне хоть вспомнили в Европе». Аршавин рассказал об инциденте при жеребьевке Лиги чемпионов

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался про жеребьевку плей-офф раунда Лиги чемпионов, участие в которой он принимал.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Из-за технической ошибки пришлось проводить жребий дважды.

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«Такие неординарные ситуации для меня ординарны, когда я, ничего не делая, становлюсь героем таких ситуаций, которые ни с кем никогда не случаются, а со мной они случаются. Никогда, по-моему, не делали пережеребьевку.

Я не вижу в этом скандал для УЕФА, хотя все писали: “Скандал, скандал”. Я понимаю, если бы кто-то специально хотел что-то сделать и какие-то команды свести, а здесь чисто механическая ошибка одна, человеческая, и мы сделали все заново. И наоборот, две жеребьевки для бродкастеров, которые платят деньги за одну, показали две. Все хорошо.

Эта жеребьевка прошла бы стандартно, она была бы на двух, трех, четырех страницах, писали бы все о противостоянии Месси и Роналду, а так писали об УЕФА, об этой жеребьевке и обо мне хоть вспомнили в Европе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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