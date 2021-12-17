«Обо мне хоть вспомнили в Европе». Аршавин рассказал об инциденте при жеребьевке Лиги чемпионов

«Такие неординарные ситуации для меня ординарны, когда я, ничего не делая, становлюсь героем таких ситуаций, которые ни с кем никогда не случаются, а со мной они случаются. Никогда, по-моему, не делали пережеребьевку.



Я не вижу в этом скандал для УЕФА, хотя все писали: “Скандал, скандал”. Я понимаю, если бы кто-то специально хотел что-то сделать и какие-то команды свести, а здесь чисто механическая ошибка одна, человеческая, и мы сделали все заново. И наоборот, две жеребьевки для бродкастеров, которые платят деньги за одну, показали две. Все хорошо.



Эта жеребьевка прошла бы стандартно, она была бы на двух, трех, четырех страницах, писали бы все о противостоянии Месси и Роналду, а так писали об УЕФА, об этой жеребьевке и обо мне хоть вспомнили в Европе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».