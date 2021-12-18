Гол Месси «Ман Сити» — лучший на групповом этапе ЛЧ, мяч Левандовского ударом через себя — 3-й
УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов.
ПСЖ
Манчестер Сити
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УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов.
Его автором стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси, забивший в ворота «Манчестер Сити» (2:0).
На втором месте — дальний удар Тиаго Алькантары из «Ливерпуля» в матче с «Порту» (2:0). Третий — мяч форварда «Баварии» Роберта Левандовского ударом через себя в ворота киевского «Динамо» (2:1).