Гол Месси «Ман Сити» — лучший на групповом этапе ЛЧ, мяч Левандовского ударом через себя — 3-й

Его автором стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси, забивший в ворота «Манчестер Сити» (2:0).

На втором месте — дальний удар Тиаго Алькантары из «Ливерпуля» в матче с «Порту» (2:0). Третий — мяч форварда «Баварии» Роберта Левандовского ударом через себя в ворота киевского «Динамо» (2:1).