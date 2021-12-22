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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте жестко высказался о техническом поражении «Тоттенхэма» в матче ЛК с «Ренном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте впервые высказался о техническом поражении в матче с «Ренном» в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.

Тоттенхэм Хотспур
РеннЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

"Мир знает, что мы столкнулись с такой большой проблемой, как коронавирус. Мы не играли не по нашей вине, а потому, что у нас было много игроков с ковидом, и правительство решило остановить наши тренировки и закрыть наш центр.

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Я очень разочарован УЕФА, потому что всем известна проблема. Это означает, что, возможно, кто-то не знает, какая у нас проблема, а может быть, за решением стояли какие-то личные интересы. Это несправедливо, и мы наверняка будем бороться с этим решением, потому что мы хотим играть. Мы хотим сыграть квалификацию на поле.

Мы удостоились чести играть и путешествовать по Европе. Но сейчас УЕФА принимает решение, которое мне не нравится. Неуважение к нашей работе. Это нечестно. Мы уверены, что что-то может измениться в будущем", — приводит слова Конте Daily Mail.

Напомним, ранее в «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе было выявлено 6 случаев заражения ковидом. Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне. 8 декабря встреча была отменена.

«Ренн» набрал 14 очков и вышел в ⅛ финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. «Тоттенхэм Хотспур “с 7 очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал “Витесс”.

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