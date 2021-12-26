Малафеев: уходящий год запомнился достойной игрой «Зенита» в Лиге чемпионов

«Чем запомнился уходящий год в исполнении “Зенита”? Думаю, в первую очередь интересной и достойной игрой в Лиге чемпионов. Домашние матчи с “Челси” и “Ювентусом” оставили приятное послевкусие от группового этапа. Пускай “Зенит” и не смог пройти дальше в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но, во всяком случае, всё было не так однозначно, как в прошлом году. Игра команды в некоторых моментах вселяла надежду на положительные исходы с грандами мирового футбола.



Мне, как и многим поклонникам футбола, импонирует стабильность, с которой выступает Ярослав Ракицкий. Человек играет полезно и ровно чуть ли не с того момента, как пришел в клуб. Естественно, отметил бы игру и другого легионера — Клаудиньо. Техника, мастерство и желание, с которым выходит на поле бразилец, приносит пользу всей нашей команде, его самоотдача помогает клубу в ключевые моменты игры.



Нужны ли “Зениту” новые вратари? На сегодняшний день на этой позиции конкурируют два опытных возрастных игрока. Что Михаил Кержаков, что Станислав Крицюк — равные и мастеровитые вратари. Считаю, что на данный момент в трансферах в эту линию нет никакого смысла. Необходимо определяться по сегодняшней обойме, так как и у Михаила, и у Станислава краткосрочные контракты. Если закладывать что-то на перспективу, то, конечно, необходимо кого-то брать на “карандаш”, как говорится, следить за кем-то. Нужно чётко понимать, какие цели и задачи стоят у клуба по вратарской позиции», — приводит слова Малафеева Bobsoccer.