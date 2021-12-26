Роман Широков: «Зениту» нужно нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы"
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, чем ему запомнился 2021 год, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, чем ему запомнился 2021 год, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.
— Чем запомнился уходящий год в исполнении «Зенита»?
— Очередным чемпионством и несколькими красивыми разгромами.
— Добивается ли «Зенит» баланса в соотношении «игра — результат»?
— В России по большей части да, но в Европе надо добавить.
— Ваш прогноз на выступление «Зенита» в весеннем отрезке сезона — чемпионат и Кубок России, Лига Европы?
— В чемпионате России и Кубке — борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал, — сказал Широков.
Соперником «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы станет «Бетис», сейчас занимающий 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги.