Роман Широков: «Зениту» нужно нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы"

— Чем запомнился уходящий год в исполнении «Зенита»?

— Очередным чемпионством и несколькими красивыми разгромами.

— Добивается ли «Зенит» баланса в соотношении «игра — результат»?

— В России по большей части да, но в Европе надо добавить.

— Ваш прогноз на выступление «Зенита» в весеннем отрезке сезона — чемпионат и Кубок России, Лига Европы?

— В чемпионате России и Кубке — борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал, — сказал Широков.