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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА отметил достижение «Кайрата» в Лиге конференций

Футбольный клуб «Кайрат» стал одним из рекордсменов группового этапа Лиги конференций по отборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

На сайте УЕФА отмечается, что у алматинцев второй показатель — 71 отбор. Лучшим по этому компоненту игры является австрийский ЛАСК (73), в топ-5 также входят украинская «Заря» (69), кипрский «Анортосис» (64) и нидерландский «Витесс» (63).

Напомним, «Кайрат» стал последним в квартете H. Подопечные Курбана Бердыева дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения с общей разницей мячей 6−11.

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