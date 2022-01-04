УЕФА отметил достижение «Кайрата» в Лиге конференций
Футбольный клуб «Кайрат» стал одним из рекордсменов группового этапа Лиги конференций по отборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
КайратЛига конференций: таблица и календарь
Футбольный клуб «Кайрат» стал одним из рекордсменов группового этапа Лиги конференций по отборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На сайте УЕФА отмечается, что у алматинцев второй показатель — 71 отбор. Лучшим по этому компоненту игры является австрийский ЛАСК (73), в топ-5 также входят украинская «Заря» (69), кипрский «Анортосис» (64) и нидерландский «Витесс» (63).
Напомним, «Кайрат» стал последним в квартете H. Подопечные Курбана Бердыева дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения с общей разницей мячей 6−11.