УЕФА отметил достижение «Кайрата» в Лиге конференций

На сайте УЕФА отмечается, что у алматинцев второй показатель — 71 отбор. Лучшим по этому компоненту игры является австрийский ЛАСК (73), в топ-5 также входят украинская «Заря» (69), кипрский «Анортосис» (64) и нидерландский «Витесс» (63).