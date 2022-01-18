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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель — лучший тренер года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

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Источник: AP 2021
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Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

На награду также претендовали Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» в прошлом году выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Манчини привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы — 2020.

Предыдущим обладателем награды лучшему тренеру, которая вручалась по итогам 2020 года, стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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