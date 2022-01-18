Агент Бензема: не включить Карима в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу
Агент Карим Джазири, представляющий интересы форварда «Реала» Карима Бензема, высказался о том, что француз не был включен в команду года по версии FIFPro.
Агент Карим Джазири, представляющий интересы форварда «Реала» Карима Бензема, высказался о том, что француз не был включен в команду года по версии FIFPro.
«Не включить Бензема в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу, но мы знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причём уже давно», — написал Джазири в своём «твиттере».
Символическая сборная года, объявленная на церемонии The Best от ФИФА, выглядит так:
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария», «Реал», Австрия).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).