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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Бензема: не включить Карима в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу

Агент Карим Джазири, представляющий интересы форварда «Реала» Карима Бензема, высказался о том, что француз не был включен в команду года по версии FIFPro.

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Источник: AP 2021

«Не включить Бензема в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу, но мы знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причём уже давно», — написал Джазири в своём «твиттере».

Символическая сборная года, объявленная на церемонии The Best от ФИФА, выглядит так:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария», «Реал», Австрия).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).

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