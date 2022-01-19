УЕФА назвал неверной информацию о ценах на билеты на финал Лиги чемпионов в Петербурге

Читайте также Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Опубликованная в СМИ информация о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в среду «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что УЕФА определился со стоимостью билетов на финал Лиги чемпионов. По данным телеканала, билеты в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдутся в €1 390 (около 120 тыс. рублей), первой категории — €690 (около 60 тыс. рублей), второй категории — €490 (около 43 тыс. рублей), третьей категории — €90 (около 8 тыс. рублей).

В пресс-службе организационного комитета финального матча главного клубного турнира Европы ТАСС сообщили о том, что «УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте».

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«УЕФА может подтвердить, что цены на билеты не были объявлены и информация, которую вы видели, неверна. Вся информация о билетах на финал Лиги чемпионов будет сообщена в надлежащее время», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе «Зенита» — «Газпром-Арене», вместимость которой составляет 63 026 зрителей.

«Газпром-Арена», на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций — 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).