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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Надо к психологу ходить». Ан. Мостовой — о проблемах российских клубов в еврокубках

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о проблемах российских клубов в еврокубках.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
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«Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам. Хотя “Спартак” вон неплохо играет: нонсенс, в России всё печально, бац — “Наполи” побеждают, с “Лестером” вничью на выезде играют. Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.

“Мальмё” мы обязаны обыгрывать. “Зенит” себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника. Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология — всё от неё зависит.

К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет? Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Всё идёт от психологии. Нынешний “Ювентус” — это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку — и что, “Ювентус”. Всё идёт от головы».

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