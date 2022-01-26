Малком: «Зенит» может очень далеко пройти в Лиге Европы. Уверен, матчи с «Бетисом» это покажут

— Как ваше самочувствие? Насколько, по собственной оценке, вы готовы к возобновлению сезона?

— Я восстанавливаюсь, чувствую себя намного лучше, потихоньку проходит травма лодыжки, полученная в матче с «Динамо». Провожу необходимые процедуры, тренируюсь вместе с командой. Свою готовность я бы оценил в 80 процентов. Но еще есть время, впереди вторые сборы, чтобы вернуться к игре полностью здоровым.

— В матче с «Ботевом» вы провели на поле пятнадцать минут. Как вы чувствовали свой организм после длительной паузы?

— Физически чувствую себя прекрасно! Наши тренеры по физической подготовке говорят, что за те два с половиной года, которые играю в «Зените», я нахожусь в своей лучшей форме! Это действительно так: и тело мое ощущает себя отлично, и сердце мое переполнено счастьем — я бесконечно влюблен в свою девушку, что дает мне еще больше эмоций. В целом же, повторюсь, я много работаю, готовлюсь к возобновлению сезона, чтобы сразу стартовать с победы над «Бетисом».

— Великолепный настрой! Как, на ваш взгляд, сложится противостояние с испанцами?

— Мы знаем, что не бывает легких матчей, особенно на такой стадии еврокубков. «Бетис», как любая испанская команда, представляет серьезную опасность, действует очень организованно, там собраны игроки очень высокого качества. Но мы также знаем, что эта игра очень важна и для нас, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Справедливости ради надо отметить, что в Лиге чемпионов в некоторых матчах мы не заслуживали поражений. Нам надо извлечь необходимые уроки, Лига Европы — очень важный турнир, мы знаем, что при должных усилиях и необходимой концентрации мы будем максимально готовы даже не на девяносто, а на девяносто пять минут! Словом, нам все по силам, мы можем забраться очень высоко в плей-офф — уверен, это и покажут матчи с «Бетисом», — приводит слова Малкома Bobsoccer.