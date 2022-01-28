Игрока «Манчестер Сити» дисквалифицировали на три матча в еврокубках

Уокер получил красную карточку на 83-й минуте встречи за подкат сзади. Англичанин пропустит оба матча ⅛ финала Лиги чемпионов против португальского «Спортинга», а также первую четвертьфинальную игру, если «Манчестер Сити» пройдет в эту стадию.

Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 15.02.2022, 23:00 Спортинг - Манчестер Сити -

Полузащитник «Порту» Венделл и хавбек испанского «Атлетико» Янник Карраско также получили трехматчевые дисквалификации за удаления в очной встрече, которая завершилась победой мадридской команды со счетом 3:1. Венделл ударил соперника по лицу, а Карраско схватил футболиста «Порту» за шею.