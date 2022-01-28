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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрока «Манчестер Сити» дисквалифицировали на три матча в еврокубках

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уокер дисквалифицирован на три матча в еврокубках за удаление во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (1:2), сообщается на сайте УЕФА.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Уокер получил красную карточку на 83-й минуте встречи за подкат сзади. Англичанин пропустит оба матча ⅛ финала Лиги чемпионов против португальского «Спортинга», а также первую четвертьфинальную игру, если «Манчестер Сити» пройдет в эту стадию.

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 15.02.2022, 23:00

Спортинг-Манчестер Сити-

Полузащитник «Порту» Венделл и хавбек испанского «Атлетико» Янник Карраско также получили трехматчевые дисквалификации за удаления в очной встрече, которая завершилась победой мадридской команды со счетом 3:1. Венделл ударил соперника по лицу, а Карраско схватил футболиста «Порту» за шею.

На две игры дисквалифицирован полузащитник итальянского «Интера» Николо Барелла. В матче с испанским «Реалом» (0:2) футболист миланского клуба устроил потасовку с Эдером Милитао, за что был удален с поля.

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