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2 февраля, источник: Чемпионат.com

Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

Зенит
БетисЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В неё вошли следующие игроки:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/16 финала, 17.02.2022, 20:45

Зенит-Бетис-

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» проведёт с «Бетисом». Игра состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. 28 февраля питерцы возобновят выступления в РПЛ игрой с «Рубином».

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