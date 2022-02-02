Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы
«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
Зенит
БетисЛига Европы: таблица и календарь
«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
В неё вошли следующие игроки:
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.
Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.
Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» проведёт с «Бетисом». Игра состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. 28 февраля питерцы возобновят выступления в РПЛ игрой с «Рубином».