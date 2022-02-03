Клубы УЕФА недосчитались €7 млрд доходов из-за коронавируса

Выручка клубов во время пандемии коронавируса снизилась впервые за 20 лет.
Больше всего клубы пострадали от снижения продаж билетов: упущенный доход по этой статье оценивается в €4,4 млрд.
Следом идут потери доходов от спонсоров (€1,7 млрд) и прав на телетрансляцию (€0,9 млрд).
Доходы от трансферов в течение трех окон с лета 2020 года по лето 2021-го снизились на 40%, приводит AFP данные из отчета UEFA.
Отчет был составлен по данным 711 клубов.
От России документацию предоставили петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», а также казанский «Рубин», уточняет ТАСС со ссылкой на тот же документ.