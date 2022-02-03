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11:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Клубы УЕФА недосчитались €7 млрд доходов из-за коронавируса

Упущенный доход европейских футбольных клубов в сезоне-2019/20 составил €4 млрд, а в сезоне-2020/21 — еще €3 млрд, говорится в отчете УЕФА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)
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Выручка клубов во время пандемии коронавируса снизилась впервые за 20 лет.

Больше всего клубы пострадали от снижения продаж билетов: упущенный доход по этой статье оценивается в €4,4 млрд.

Следом идут потери доходов от спонсоров (€1,7 млрд) и прав на телетрансляцию (€0,9 млрд).

Доходы от трансферов в течение трех окон с лета 2020 года по лето 2021-го снизились на 40%, приводит AFP данные из отчета UEFA.

Отчет был составлен по данным 711 клубов.

От России документацию предоставили петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», а также казанский «Рубин», уточняет ТАСС со ссылкой на тот же документ.

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