Клубы УЕФА недосчитались €7 млрд доходов из-за коронавируса

Выручка клубов во время пандемии коронавируса снизилась впервые за 20 лет.

Больше всего клубы пострадали от снижения продаж билетов: упущенный доход по этой статье оценивается в €4,4 млрд.

Следом идут потери доходов от спонсоров (€1,7 млрд) и прав на телетрансляцию (€0,9 млрд).

Доходы от трансферов в течение трех окон с лета 2020 года по лето 2021-го снизились на 40%, приводит AFP данные из отчета UEFA.

Отчет был составлен по данным 711 клубов.