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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

Руководство «Спартака» внесло 28 игроков в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В список вошли следующие футболисты:

Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов.

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров.

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сравнению с групповым турниром «Спартак» дозаявил Кристофера Мартинса и Шамара Николсона.

Соперник «Спартака» по ⅛ финала определится по итогам жеребьёвки 25 февраля. Красно-белые проведут первый матч в гостях 10 марта, ответный — дома 17 марта.

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