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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар не сыграет в ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.

ПСЖ
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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 15.02.2022, 23:00

ПСЖ-Реал-

Как сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe, 30-летний бразилец пропустит матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Встреча «ПСЖ» с «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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