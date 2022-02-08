Неймар не сыграет в ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Как сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe, 30-летний бразилец пропустит матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Встреча «ПСЖ» с «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.